انحراف اخلاقی نخبگان خطری سنگین برای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی که غروب پنجشنبه در چهارمین همایش " نخبه امروز، نقطه امید " قرائت شد ضمن تبریک میلاد مسعود پیغمبر گرامی اسلام(ص) و امام صادق(ع) به نخبگان شرکت کننده در همایش آمده است: شک نیست که مهمترین سرمایه هر ملتی انسانها هستند، منابع دیگر همه تحت الشعاع است، اگر منبع انسانی لایق و کارآمد باشد همه مشکلات در پرتو آن حل خواهد شد و اگر نباشد وجود تمام امکانات بیهوده است و به هدر خواهد رفت.
در ادامه این پیام آمده است : در میان انسانها جوانها حرف اول را می زنند زیرا هم نشاط کار دارند و هم انگیزه و توان برای برنامه های سخت و سنگین اجتماعی و در میان جوانان، نخبگان موقعیت ویژهای دارا هستند، خداوند این عنایت را به شما کرده و مشمول این نعمت بزرگ قرار داده است و در واقع شما نخبگان عزیز را برای ثمر رساندن اهداف انقلاب اسلامی و گشودن گرههای احتماعی و حل مشکلات جامعه برگزیده است.
در بخش دیگری از این پیام آمده است، آنچه مهم است این است که در کنار این استعدادهای سرشار خدادادی ایمان قوی و راسخ و ارزشهای والای اخلاقی باشد تا از آن نیرو بهترین استفاده را به جامعه برسانید. به یقین اگر خدای نکرده نخبهای گرفتار ضعف ایمان و انحراف اخلاقی شود خطر و ضرر او برای جامعه سخت و سنگین است.
در ادامه پیام تصریح شده است: شما عزیزان، خود را به خدای بزرگ بسپارید تا شما را از شر شیاطن جن و انس حفظ کند، تا میتوانید سطح علم و دانش خود را بالا ببرید و از جوانی برای تحصیل علم و دانش و همچنین اخلاق و تقوا و پرهیزگاری بهره بگیرید تا در دنیا و آخرت سر بلند و سعادتمند و خوشبخت باشید.
آیت الله مکارم در انتهای پیام خود آورده است: من از صمیم دل به همه شما دعا میکنم و موفقیتتان را خداوند بزرگ خواهانم و امیدوارم آیندهای بسیار خوب و درخشان در انتظارتان بوده باشد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم با صدور پیامی توجه جوانان به علم و ایمان را مورد تأکید قرار دارد و انحراف اخلاقی نخبگان را خطری سخت و سنگین برای جامعه عنوان کرد.
