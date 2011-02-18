کمین شبانه خانه به دوشهای پایتخت/ راز جنایت خانوادگی در چاه

به گزارش خبرنگار مهر، چهار عضو یک خانواده که در توطئه‌ای شوم سناریوی قتل خانوادگی را اجرا کرده بودند نیم ساعت بعد از جنایت دستگیر شدند.

حدود ساعت 10 صبح پنجشنبه – 21 بهمن – مأموران کلانتری 153 شهرک ولیعصر هنگام گشت در بزرگراه آزادگان به چهار زن و مرد مشکوک شدند که موتورسیکلت سه چرخی را با خود می‌کشیدند. مرد میانسالی که خود را صاحب موتور معرفی می‌کرد به مأموران گفت: همراه خانواده‌ام برای گردش به اینجا آمده بودیم که موتورم خراب شد بنابراین مجبور شدیم آن را هل بدهیم.

با این حال مأموران هنگام بازرسی موتور، با مشاهده مقداری طناب و چند کیسه گونی و پلاستیک به بررسی‌ها ادامه دادند، تا اینکه کمی دورتر جسد مردی را داخل کیسه گونی بزرگ پیدا کردند. با اعلام خبر کشف جسد به بازپرس شاهنگیان – قاضی ویژه قتل – دستور بازداشت هر چهار نفر را صادر کرد. مأموران در ادامه بررسی‌ها دریافتند جسد متعلق به مرد 45 ساله‌ای به نام حیدر بوده که خفه شده است.

پس از افشای جنایت همسر حیدر که همراه خواهر، شوهر خواهر و پسرشان دستگیر شده بود گفت: مدتی قبل باخبر شدیم خواهرزاده‌ 25 ساله‌ام توسط شوهرم مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. بنابراین خانواده خواهرم تصمیم به انتقام گرفتند. من هم با آنها همدست شده و با طرح نقشه‌ای حیدر را به بهانه میهمانی به خانه خواهرم کشانده و در فرصتی مناسب شوهر خواهرم و پسرش، حیدر را با طناب خفه کردند.

کورس خونین در بالای شهر پایتخت

عصر 24 مردادماه بود که رهگذران در میدان تجریش با عربده‌‌کشی‌های دو پسر جوان روبه‌رو شدند که هیچ شباهتی به اراذل و اوباش نداشتند و با لباس‌های شیک در حالی که قفل فرمان در دستانشان بود به سمت یکدیگر حمله‌ور شده بودند.

با حضور پلیس یکی از پسران که آینه خودروی 206 وی شکسته بود فریاد می‌زد باید 2 برابر خسارت بدهد و با قفل فرمان ضربات را به سر و صورت راننده خودروی ریو می‌زد. هر دو به هم ضربه می‌زدند تا اینکه راننده ریو با سر و صورتی خون‌آلود و ناله‌کنان روی زمین افتاد و همزمان پسر شیک‌پوش بازداشت شد. در حالی که جوان مجروح به درمانگاه انتقال داده می‌شد، مهاجم اصلی که عصبانی بود با سپردن وثیقه آزاد شد تا راننده ریو پس از بهبود به طرح شکایت بپردازد و جزئیات حادثه فاش شود.

دادیار عبدی، «شهرام» را که تحقیقات نشان می‌داد پسر یک تاجر پولدار است به دادسرا احضار کرد. این پسر که از حادثه خیلی ناراحت بود، گفت: مقصر اصلی من بودم چرا که آن روز عصبانی بودم . از دوسال پیش به دختر دانشجویی دل بسته‌ام، می‌خواستم با او ازدواج کنم. دلبستگی زیادی به او داشتم و اگر یک روز خودش را نمی‌دیدم یا صدایش را نمی‌شنیدم عصبانی می‌شدم. روز دعوا، با این دختر اختلاف پیدا کرده بودم، در دانشگاه او را با پسر دیگری دیدم. وقتی به موبایلش زنگ زدم نه‌تنها با سردی جوابم را داد، بلکه با گفتن اینکه دیگر حاضر نیست با من ازدواج کند و خواستگار دیگری دارد، خواست دیگر به او زنگ نزنم و بعد تلفن را قطع کرد، هر چه زنگ زدم موبایلش خاموش بود.

وی گفت: داغون بودم که به خانه دوست صمیمی‌ام رفتم. هر دو مشروب خوردیم و من سوار پژویم بیرون آمدم. خیلی گریه کرده بودم تا اینکه به راننده ریو پیشنهاد دادم کورس بگذاریم، باور کنید اگر در حالت عادی بودم هرگز این اتفاق نمی‌افتاد. یک آینه ارزش نداشت من وحشی‌بازی دربیاورم و می‌دانم از آن پسر باید عذرخواهی کرده و رضایت بگیرم.

راز جنایت خانوادگی در چاه

شامگاه چهارم بهمن خانواده مردی با مراجعه به مأموران پلیس شهرستان کازرون از ناپدید شدن مرموز محسن – 25 ساله- خبر دادند. آنها گفتند: «محسن» امروز صبح از خانه خارج و بعد از آن بطور مرموزی ناپدید شد. تلفن همراهش نیز خاموش است.پس از این شکایت تیمی از کارآگاهان به تحقیق درباره سرنوشت مرد جوان پرداختند اما هیچ ردی به‌دست نیامد تا اینکه روز بعد، خانواده «محسن» در تماس با مأموران گفتند یکی از بستگانشان به نام «علی» با آنها تلفنی تماس گرفته و گفته محسن -‌ دایی همسرش- را به قتل رسانده و جسد را نیز در حیاط خانه دفن‌ کرده ‌است.

سرهنگ سیروس حیدری، رئیس پلیس آگاهی استان فارس در این باره گفت: به‌دنبال اعلام این خبر، بلافاصله مأموران راهی خانه مورد نظر شده و جسد مثله شده «محسن» را از عمق چاه بیرون کشیدند. در ادامه بررسی‌ها نیز مشخص شد «علی» و پدر‌زنش - ‌حسین- پس از این جنایت به سوی مرز افغانستان گریخته‌اند. بنابر این تیمی از کارآگاهان به تعقیب آنان پرداختند. سرانجام پس از چند روز عملیات تعقیب و گریز، متهمان که هیچ راه فراری نداشتند با مراجعه به مأموران پلیس مشهد خود را تسلیم کردند.

وی افزود: دو متهم پس از انتقال به کازرون به بازسازی صحنه قتل پرداختند.علی به مأموران گفت: «مدتها بود با مقتول اختلاف خانوادگی داشته و علیه یکی از بستگانش شکایتی را مطرح کرده بودم. «محسن» برای کسب رضایت، مرا بشدت تحت فشار قرار داده بود و حتی یک بار به سوی خانه‌ام تیراندازی کرد.به همین خاطر نقشه قتلش را طراحی کرده و روز حادثه او را به خانه‌ام کشاندم. سپس با همدستی پدرزنم با شلیک 11 گلوله او را کشتم. به خاطر این که نمی‌توانستیم جسد را مخفی کنیم آن را مثله کرده و در یخچال خانه مخفی نمودیم.

پس از حفر چاهی در خانه پدر زنم جسد را دفن کردیم.بعد هم به دلیل ترس از مجازات به چند شهر فرار کرده و سرانجام در مشهد خود را تسلیم کردیم.به‌گفته سرهنگ حیدری متهمان پس از اعتراف به قتل و بازسازی صحنه جنایت با قرار قانونی روانه زندان شدند.

کمین شبانه خانه به دوش‌های پایتخت

مردان هوسرانی که غافل از نقشه زهرا و همدستانش با وسوسه‌های شیطانی این دختر جوان را سوار خودرویشان می‌کردند از سوی سه پسر تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و سه پسر با رساندن خود به خودروی مدل بالا، از راننده‌اش می‌خواستند توقف کند و چون چهره‌ها و ظاهرشان شباهتی به ماموران نداشت به بهانه اینکه آیدا، خواهر آنان است رانندگان را ترسانده و در ازای گرفتن پول و زورگیری از آنان، قول می‌دادند پلیس را خبر نکنند سپس آیدا را پیاده کرده و سوار بر خودرویشان در برابر دیدگان وحشتزده مردان هوسران پا به فرار می‌گذاشتند.

دختر جوان خواب‌آلود بود. وقتی پلیس از پسران به تحقیق پرداخت ابتدا شنید همگی خواهر و برادر هستند و برای دیدن یکی از بستگانشان به آنجا آمده و منتظر هستند.آنها هیچ مدرکی برای این ادعاهایشان نداشتند تا اینکه همگی بازداشت شدند. تحقیقات نشان داد آیدا، یک دختر فراری از خانه است. وی گفت:«وقتی خانه‌مان را ترک کردم مدتی نزد دوستانم سرگردان بودم تا اینکه احساس کردم سربار هستم و خانواده‌هایشان حساس شده‌اند».

وی افزود: «تصمیم گرفتم دیگر روی پای خودم بایستم تا اینکه یکی از این پسرها با همین خودرو من را سوار کرد و با هم طرح دوستی ریختیم، وقتی فهمید سرپناهی ندارم خواست همه جا با هم باشیم و اگر خانه‌ای پیدا نکردیم که شب در آنجا بمانیم در همان خودرو‌یش استراحت کنیم. چاره‌ای نداشتم و پذیرفتم. خانه به دوش شده بودم. گاهی دلم برای خانه و خانواده‌ام تنگ می‌شد اما فایده‌ای نداشت. از محیط آنجا فراری شده بودم و دیگر پلی سالم پشت سرم نمانده بود تا بتوانم برگردم، البته تمایلی نیز به بازگشت نداشتم».

آیدا وقتی شنید که پلیس تصور دارد وی عضو یک باند زورگیری است، گفت: «من دنبال سرپناه بودم و از وقتی با این پسرها که دوست یکدیگر هستند آشنا شدم هیچ خلافی انجام نداده‌ام». وی درباره اینکه چرا به همراه سه پسرداخل خودرو نشسته و به بهانه قرار با بستگان خیالی می‌خواستند دلیلی برای رهایی از دست پلیس ارائه دهند و انگیزه‌شان از استراحت در آنجا چه بود، سکوت کرد و با ادعای گمراه‌کننده‌ای گفت: «من خانه به دوش بودم. این سه پسر هم دوست یکدیگر هستند. نمی‌توانستم موافق یا مخالف باشم».

پدرام، حسن و سیاوش ادعا کردند سه دوست صمیمی هستند، یکی از آنها گفت: «من در حال مسافرکشی بودم که زهرا را سوار کردم و دیدم دختر بدبختی است به خاطر همین با وی طرح دوستی ریختم و از آن به بعد همیشه با هم بودیم، چند باری به خانه دوستانم رفتیم تا استراحت کنیم ولی بیشتر وقت‌ها داخل خودرو می‌ماندیم».

دو پسر دیگر نیز آشنایی خود با آیدا را به واسطه دوستشان دانستند و ادعا کردند: بی‌دلیل کنار خیابان توقف کرده بودیم و می‌خواستیم خستگی‌مان رفع شود که پلیس سر رسید. با سکوت این دختر و پسر‌ها پرونده‌شان در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت تا تحقیقات تخصصی پرده از راز پنهان آنان بردارد.

کارآگاهان در بررسی‌های خود در حالی‌که هر چهار دختر و پسر به‌جز دوستی و رابطه‌ پنهانی‌ به چیز دیگری اعتراف نمی‌کردند، وارد شاخه زورگیری خیابانی شدند. در این شاخه احتمال داده شد که آیدا نقش طعمه باند زورگیران را بازی می‌کرد به طوری‌که با ایستادن در حاشیه خیابان و در حالی‌که همدستانش داخل خودرو وی را تحت‌نظر داشتند از رانندگان خودروهای مدل بالا می‌خواست تا وی را سوار کنند.

کارآگاهان بر این باور رسیدند که زمان دستگیری آیدا و همدستانش آنان در خیابان به کمین نشسته بودند تا در فرصت مناسب و تاریکی کامل هوا دختر جوان را باز طعمه قرار دهند که خود را در برابر پلیس دیده‌اند.بدین‌ترتیب و در حالی‌که بازپرس پرونده دستور بازداشت و تحقیق ویژه از چهار دختر و پسر جوان را صادر کرده است، کارآگاهان به بررسی‌های گسترده‌ای دست زده‌اند تا پرده از جزئیات اقدامات تبهکارانه خانه به دوش‌ها بردارند.

افزایش 37 درصدی کشف جرایم/ مقابله با دانه درشت‌ها مهمترین برنامه پلیس



سردار احمدرضا رادان در حاشیه همایش روسای پلیس آگاهی در پاسخ به خبرنگار مهر پیرامون ارزیابی اش از عملکرد پلیس آگاهی در سال جاری گفت: در همایش روسای پلیس آگاهی که به مدت سه روز برگزار می‌شود، اقدامات این پلیس در طول سال در زمینه مقابله و کشف جرایم و همچنین برنامه‌های سال آینده بررسی و جمع بندی می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر پلیس آگاهی در بکارگیری نیروهای متخصص و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری یکی از بهترین نیروهای پلیس است که توانسته به توفیقات ارزنده‌ای دست یابد. در طول سال جاری پلیس آگاهی توانسته شاخص کشف وقوع را نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد افزایش دهد.

وی تصریح کرد: اجرای نهضت علمی کشف جرم و مقابله با دانه درشت‌ها در جرایم خشن و اقتصادی از مهمترین برنامه‌های پلیس آگاهی در طول سال آینده است.

دستگیری چند تن از منافقان/ 9 تن از نیروهای امنیتی مجروح شدند

سردار احمدرضا رادان در حاشیه نشست روسای پلیس‌های آگاهی با اشاره به حوادث روز 25 بهمن گفت: به دنبال فراخوان سران فتنه پس از 22 بهمن و به تحریک کشورهای خارجی، آمریکا، اسرائیل و انگلیس گروه اندکی از فتنه‌گران به خیابان‌ها آمدند. هدف و منظور سران فتنه پس از 22 بهمن تحت الشعاع قرار دادن جمعیت 50 میلیونی مردم در 22 بهمن و گم کردن مسیرهایی که در تونس و مصر منجر به حذف حاکمیت شد بود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: برای آمریکایی‌ها حصر سران مصر و تونس بسیار سخت بود به نحوی که حتی در این زمینه پوشش خبری انجام ندادند. ‌بر همین اساس منافقان را در کشور به کار گرفتند تا به تجمع در کشور بپردازند و گروهی از افراد نیز با استفاده از پیک ترافیک اقدام به راهبندی مصنوعی کرده و انتظار همراهی مردم را داشتند.

سردار رادان تصریح کرد: اما خوشبختانه مردم این عده قلیل را همراهی نکرده و حتی در حرکت‌های خودجوش اعتراض خود را به آنان نشان دادند.همچنین 150 نفر از این اغتشاشگران اقدام به آتش کشیدن سطل زباله‌ها و ویرانی بی‌آر‌تی‌ها کردند اما حضور به موقع نیروهای امنیتی مانع از تخریب زیاد اموال عمومی شد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه دست سران فتنه بار دیگر به خون مردم آغشته شده است گفت: در منطقه نواب، توحید گروهی از منافقان اقدام به تیراندازی به سوی مردم و نیروهای امنیتی کردند که در این جریان 9 نفر از ماموران مجروح و متاسفانه یک نفر از مردم کشته شد. حال یک نفر از مجروحین به شدت وخیم است که امیدواریم هر چه سریعتر بهبود یابد.



کمک 60 میلیاردی رئیس جمهور به ساخت اردوگاههای درمان معتادان

مصطفی محمدنجار در حاشیه همایش "صیانت از حجاج و زائران در برابر مواد مخدر" گفت: با کشورهای همسایه توافقنامه‌های امنیتی برای مقابله با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته،‌ تروریسم و قاچاق انسان امضا کرده‌ایم. همچنین برای ترانزیت و حمل موادمخدر به کشورهای آسیای میانه تمهیدات جدیدی اتخاذ کرده‌ایم که بزودی اعلام می کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ایجاد مراکز ترک اعتیاد و اردوگاههای درمان، نگهداری و کاهش آسیب معتادان به کجا رسیده است، گفت: رئیس جمهور 60 میلیارد تومان برای راه‌اندازی این اردوگاهها کمک کردند که امیدواریم این اردوگاهها تا سال آینده تکمیل و راه‌اندازی شوند. با توجه به قانون جدید معتادانی که اقدام به درمان کنند مجرم نیستند اما در غیر این صورت آنان مجرم بوده و برای نگهداری به این اردوگاهها فرستاده می‌شوند.

محمدنجار گفت: ‌در حال حاضر اردوگاههای درمان، نگهداری و کاهش آسیب معتادان در استان فارس راه‌اندازی شده که اردوگاههای دیگر در استان تهران، مازندران، خراسان شمالی و مرکزی نیز بزودی راه‌اندازی می‌شود.

پایان زورگیری زن تبهکار

زنی که تحت عنوان مامور امنیتی در«ساری» از مردم اخاذی می‌کرد به دام پلیس افتاد. در پی اخاذی زنی در پوشش مامور امنیتی در یکی از ادارات دولتی استان مازندران ماموران آگاهی وارد عمل شدند که در بررسی‌ها و تحقیقات خود دریافتند این زن به نام «نیره» 44 ساله با معرفی خود به‌عنوان مامور جهت رفع مشکل اداری با ریختن طرح دوستی و جلب اعتماد یا با تهدید از طعمه‌هایش اخاذی می‌کند.

زن تبهکار پس از شناسایی با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و در بازجویی‌های فنی و پلیسی به اخاذی 14 میلیون تومان پول، و ضرب و شتم برخی از طعمه‌هایش اعتراف کرده است.