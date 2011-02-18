تیم فوتبال شهرداری اصفهان بر باندونگ اندونزی غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین دیدار که شامگاه پنجشنبه در ورزشگاه چراس کوالالامپور برگزار شد، تیم شهرداری اصفهان در دقایق 4 و 60 توسط "رسول ناظم الرعایا" و در دقیقه 80 توسط "سیاوش شیروانی" موفق به گلزنی شد .

بر اساس این گزارش، هر دو گل تیم باندونگ در نیمه نخست بازی به ثمر رسید.

در دیگر دیدار روز دوم این مسابقات ملبورن استرالیا با نتیجه 4 بر 1 از سد کوالالامپور مالزی گذشت.

در رده بندی این مسابقات تیم ملبورن استرالیا با یک برد و یک مساوی و تفاضل گل بهتر نسبت به شهرداری اصفهان در جایگاه نخست و شهرداری اصفهان با امتیاز مشابه در رده دوم قرار گرفته است.

تیم زیر 14 سال شهرداری اصفهان نیز در نخستین دیدار خود با حساب 8 بر صفر نتیجه را به تیم مالزی واگذار کرد.

سرپرست تیم شهرداری اصفهان با ابراز رضایت از نتیجه کسب شده توسط تیم بزرگسالان گفت: متاسفانه در دیدار رده سنی 14 سال تیم مالزی از بازیکنان رده سنی جوانان خود استفاده کرد.

"علیرضا غیور" با بیان اینکه اختلاف سنی زیاد و قدرت بدنی بالاتر بازیکنان تیم حریف باعث شکست تیم رده سنی 14 سال شهرداری اصفهان شده، افزود: اعتراض کتبی در این خصوص به مسئولان برگزاری مسابقات ارایه شده است.

تیم شهرداری اصفهان، در سومین دیدار خود روز جمعه 29 بهمن ماه به مصاف ملبورن استرالیا خواهد رفت.

فینال این دوره از مسابقات روز شنبه 30 بهمن ماه ساعت 20:30 در ورزشگاه چراس کوالالامپور برگزار خواهد شد.

این نخستین دوره از رقابتهای چهارجانبه کوالالامپور با حضور شهرهای خواهرخوانده پایتخت مالزی است که به مناسبت روز فدرال مالزی برگزار می شود.