توافق نامه پیشنهادی کامبوج برای آتش بس با تایلند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه های کامبوج ، "هون سن" افزود اگر مقامات تایلند زیر نظر دبیر کل آسه آن تن به این توافق نامه دهند این اقدام از بار تنش و التهابی که منطقه مرزی را در بر گرفته خواهد کاست.

وی افزود: در این توافقنامه تایلند و کامبوج با اعلام رسمی آتش بس موقتا از دست زدن به هرگونه اقدام تحریک آمیز خودداری می کنند وانتقال نیروهای جدید به منطقه مرزی از هر دو طرف متوقف شده و همین تعداد نیروی نظامی تا یافتن راه حل مناسب برای پایان دادن به اختلافات در این منطقه باقی می مانند.

هون سن افزود :هر دو کشور طی ابلاغ رسمی از فرماندهان جنگی در منطقه می خواهند تلاش خود را برای ایجاد فضایی آرام و به دور از التهاب به کار ببندند وبرای اطمینان هرچه بیشتر از جدی بودن فرمان آتش بس کشورهای عضو آسه آن کنترل مستقیمی بر اوضاع منطقه مرزی خواهند داشت .

نخست وزیر کامبوج گفت هرچند به احتمال زیاد تایلند با کنترل ناظران آسه آن مخالفت خواهد کرد اما کامبوج به فرستادگان این سازمان اجازه خواهد داد در خاک این کشور به نظارت اوضاع بپردازند .

وی همچنین اشاره کرد که مفاد این توافق نامه را از طریق معاون نخست وزیر تایلند که هم اکنون برای افتتاح یک نمایشگاه در کامبوج به سر می برد برای او فرستاده است .

نخست وزیر کامبوج در پایان از گسترش این نزاع مرزی و ناچاری طرفین به استفاده از نیروهای نظامی بیشتر ابراز نگرانی کرد و گفت مسئله معبد "پریا ویهر" یک مسئله حل شده است و این بنا به عنوان دارایی تاریخی کامبوج به رسمیت شناخته شده که ما آن را برای نسل های بعدی نگه داشته ایم .