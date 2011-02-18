وزیر ارشاد: جشنواره تئاتر فجر بزرگترین رویداد هنری منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی بهترین‌های تئاتر ایران شامگاه پنجشنبه 28 بهمن‌ماه در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد. ابتدای این مراسم برترین‌های بخش مسابقه پوستر و عکس معرفی شدند. جوایز بخش پوستر با حضور حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی، عظیمی مشاور اجرایی معاون هنری و مریم معترف اهدا شد.



در این بخش هیئت داوران متشکل از قباد شیوا، کوروش پارسانژاد و مهدی فاتحی ضمن تقدیر از امیر اسمی طراح پوستر"هفتمین شب بازیگر" و مجید کاشانی طراح پوستر "چهارمین رپرتوآر اجراهای برگزیده جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران"، دیپلم افتخار و پنج میلیون ریال جایزه نقدی به پیمان پورحسین طراح پوستر "نمایشگاه 25 سال پوستر تئاتر ایران " اهدا شد.



در بخش طراحی پوستر نمایش هم رتبه سوم شامل لوح تقدیر و چهار میلیون ریال وجه نقدی به صورت مشترک به مرتضی اتابکی طراح پوستر "کنسرت حشرات" و علی‌اکبر معتمدیان طراح پوستر "سرداران قبیله خاک" اهدا شد. پیمان پورحسین طراح پوستر "مصاحبه" رتبه دوم این بخش را شامل لوح تقدیر و 10 میلیون ریال جایزه نقدی از آن خود کرد. رتبه اول نیز شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 12 میلیون ریال جایزه نقدی به رضا باباجانی طراح پوستر "کاناپه" رسید.











در بخش مسابقه عکس جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر هم با حضور مجید جوزانی، پری صابری و اردشیر صالح‌پور جوایز برگزیدگان این بخش اهدا شد. در بخش مجموعه عکس هیئت داوران مسابقه عکس جشنواره متشکل از سیف‌اله صمدیان، حسن غفاری و عباس کوثری ضمن تقدیر از مهرداد امینی رتبه سوم را شامل لوح تقدیر و هشت میلیون ریال جایزه نقدی به محمدرضا سلطانی تهرانی اهدا کرد.



در این بخش رتبه دوم شامل لوح تقدیر و 10 میلیون ریال جایزه نقدی به احسان رفعتی داریان و رتبه اول شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 12 میلیون ریال جایزه نقدی به سیامک زمردی مطلق رسید. در بخش تک عکس هم ضمن تقدیر از وحد ذاکری‌راد، رتبه سوم شامل لوح تقدیر و هشت میلیون ریال جایزه نقدی به مرتضی اتابکی اهدا شد. در این بخش رتبه دوم شامل لوح تقدیر و 10 میلیون ریال جایزه نقدی به حسین اسکندرزاده رسید و مهرداد امینی رتبه اول شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 12 میلیون ریال جایزه نقدی را از آن خود کرد.



در ادامه این مراسم حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن سپاس از هنرمندان تهرانی و شهرستانی شرکت کننده در جشنواره گفت: این هنرمندان با حضور فعالانه در عرصه تئاتر و مشارکت فعالانه و خلاقانه در این جشنواره بر رونق جشنواره بیست و نهم افزودند. جشنواره بیست و نهم در قامت یک جشنواره بین‌المللی ظاهر شد. از همه هنرمندان و کسانی که یکسال در داخل و خارج از کشور بستری را فراهم کردند که ما اینجا باشیم سپاسگذار هستم.



وی ادامه داد: وقتی جشنواره‌ تئاتر به گام بیست و نهم خود می‌رسد سطح توقعات و انتظارات از تئاتر ایران با گذشته فرق می‌کند و مخاطبین از ما چیز کیفی‌تر و قوی‌تری می‌خواهند. از لحاظ کمیت هم با سلایق مختلفی مواجه هستیم. خوشحالم که محمد حیدری دبیر جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر از عهده این کار برآمد.



معاون هنری وزیر ارشاد معتقد است این جشنواره با تنوع و تکثر خود توانست افرادی که حتی با تئاتر آشنا نیستند را هم به خود جلب کرد. شاه‌آبادی افزود: پخش آنلاین برخی اجراهای جشنواره بیست و نهم، برگزاری همزمان جشنواره در چهار استان کشور و کیفیت قابل توجه بخش بین‌الملل از جمله اقدامات جدیدی است که در جشنواره بیست و نهم انجام شد.



در ادامه سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حضور دو هزار و 374 هنرمند در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر گفت: تردیدی نیست که این بزرگترین رویداد هنری کشور و منطقه است و بعد از 28 دوره جای خود را در ایران و منطقه باز کرده است. از کشورهای مختلف جهان در این جشنواره گروه‌هایی شرکت می‌کنند و این باعث شده تا هنرمندان ما بتوانند ضمن مقایسه خود از نوآوری‌ها و شیوه‌های جدید بهره بگیرند.



وی با اشاره به برگزاری دوره سی‌ام جشنواره تئاتر فجر در سال 90 از مدیران و برگزار کنندگان جشنواره خواست تا با برنامه ریزی منسجمی جشنواره سی‌ام را توسعه داده و زمان آن را طولانی‌تر کنند و مکان‌های بیشتری را در اختیار بگیریم. ضمن اینکه در جشنواره بیست و نهم استان‌های بیشتری در برگزاری جشنواره مشارکت داشته باشند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است جشنواره تئاتر فجر فرصتی است برای تبادل آموزش و بهره‌گیری از تجارب پیشکسوتان تئاتر ایران. حسینی تأکید کرد: کشور ما در طول 32 سال گذشته گام‌های بلندی برداشته اما نباید به این بسنده کنیم و باید افق‌های دور دست را در نظر داشته باشیم. هنرمندان باید در این راه پیشگام باشند تا به آن افق‌ها دست پیدا کنیم. چهره هنرمندان اثری است که ارائه می‌دهند که باید امیدی به آینده در بیننده و تماشاگر ایجاد کند.



در بخش پایانی مراسم معرفی بهترین‌های تئاتر ایران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد، معاون هنری وزیر، داود رشیدی، محمد حیدری و بهرام شاه‌محمدلو برترین‌های بخش تئاتر خیابانی جشنواره بیست و نهم معرفی شدند. هیئت داوران این بخش متشکل از بهرام شاه‌محمدلو، اردشیر صالح‌پور و علی پویان از ابراهیم و علی رحیمی برای نمایش "این سه نفر" با لوح تقدیر و چهار میلیون ریال جایزه نقدی تقدیر کرد.



در بخش موسیقی لوح تقدیر و چهار میلیون ریال جایزه نقدی به سهراب سنایی برای نمایش "کتلت روسی" رسید. لوح تقدیر و چهار میلیون ریال جایزه نقدی طراحی صحنه هم به صورت مشترک به سهراب سنایی طراح نمایش "نقطه سر خط" و مسعود محرابی طراح نمایش "فلاش بک" رسید.



در بخش بازیگری زن مسابقه تئاتر خیابانی جشنواره هم هیئت داوران ضمن تقدیر از نرگس خاک‌کار بازیگر "کیش و مات" با اهدا لوح تقدیر و چهار میلیون ریال جایزه نقدی، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و هشت میلیون ریال جایزه نقدی بازیگر برگزیده را به راضیه ده‌پایینی برای "نقطه سر خط" اهدا کرد.



در بخش بازیگری مرد نیز لوح تقدیر و چهار میلیون ریال جایزه نقدی به صورت مشترک به سعید رحیمی برای "کتلت روسی" و مصطفی کولیوندی برای "غول چراغ جادو" رسید. در این بخش حمیدرضا معدن‌کن تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و هشت میلیون ریال جایزه نقدی را برای بازی در "سالواتوره" دریافت کرد.



در بخش طرح و ایده هم امیرحسین شفیعی برای "نقطه سر خط" لوح تقدیر و شش میلیون ریال جایزه نقدی را از آن خود کرد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 10 میلیون ریال جایزه نقدی به حامد زارعان برای "تندیس 57" اهدا شد. در بخش کارگردانی لوح تقدیر و شش میلیون ریال جایزه نقدی به اصغر گروسی برای "سالواتوره" اهدا شد و امیرحسین شفیعی تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 10 میلیون ریال جایزه نقدی را برای نمایش "نقطه سر خط" دریافت کرد.



مراسم معرفی بهترین‌های بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز یکشنبه اول اسفندماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.