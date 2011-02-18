به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی اکبر محرابیان شامگاه پنجشنبه در نشست با صنعتگران اصفهانی افزود: در صورتی که در بخش انرژی به صنایع یارانه فراوانی اختصاص یابد تکنولوژی شکل نمی‌گیرد و خلاقیت نیز در این بخش از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: در صورتی که در این عرصه نیز شجاعت به خرج داده، سود را کنترل کنیم این تضمین را می‌توان داد که تورم در کشور به شدت کاهش یابد.

محرابیان ادامه داد: زمانی که سود بانکی 18 درصد است طبیعی است هدر نهایت قیمت تمام شده کالا نیز افزایش می‌یابد و در نهایت تورم را شاهد هستیم و امید است امروز که رئیس جمهور گفته‌اند قدم بعدی موضوع بانک‌ها است این موضوع عملیاتی شود و بانک‌ها نیز در مسیر رقابت پذیری گام بردارند.

وزیر صنایع و معادن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها افزود: در این عرصه موضوع افزایش قیمت انرژی در برخی از صنایع ارتباط بسیاری پیدا نمی‌کند و البته برخی از صنایع نیز صنایعی هستند که در این عرصه تأثیر پذیر هستند.

وی ادامه داد: در این مسیر این صنایع راهی جزء تغییر تکنولوژی ندارند تا در نهایت شاهد کاهش قیمت تمام شده باشند که هر بنگاه در این مسیر کار متفاوتی را باید به انجام رساند.

محرابیان تصریح کرد: البته در این مسیر دولت نیز وظیفه و رسالتی را بر عهده دارد و آن نیز این است که باید تلاش کند تا در نهایت قیمت تمام شده کاهش یابد و آن این است که باید تلاش کند نرخ سود بانکی کاهش یابد.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه ما در بخش بانک‌ها بهترین مدیران را داریم اظهار داشت: در صورتی که این اقدام محقق شود شاهد رونق در بخش تولید خواهیم بود.