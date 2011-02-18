به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته عزتالله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما در مراسمی از عملکرد موفق حوزه برونمرزی رسانه ملی شبکههای العام و پرستیوی در پوشش انقلاب مردم مصر و تحولات منطقه تقدیر کرد. در این مراسم از خبرنگاران خبرگزاریها هم برای پوشش مراسم دعوت شده بود تا شاهد تقدیر تلویزیون از تلویزیون باشند.
- با توجه به اینکه نمایش رادیویی یکی از اصلیترین بخشهای رادیو فرهنگ باید باشد، اما در ایام دهه فجر این شبکه رادیویی هیچ نمایشی به مرکز هنرهای نمایشی رادیو برای پخش سفارش نداده بود.
- فرجالله سلحشور کارگردان مجموعه تلویزیونی "یوسف پیامبر (ع)" در دیدار با سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ساخت مجموعههای مذهبی "قصههای خدا" و "موسی کلیمالله" خبر داد و خواستار حمایت این وزارتخانه از آثار مذهبی شد.
- مجید قناد بعد از هفت سال از اجرای برنامه "فیتیله جمعه تعطیله" کنار رفت و مجری جوانی جایگزین او شد. او درباره کنار رفتن از این برنامه گفت: علیرغم میل خودم و مدیران از "فیتیله" کنار رفتم. به این دلیل که دیگران در برنامه احساس و تقاضا میکردند اگر قناد در فیتیله نباشد، این برنامه بهتر پیش خواهد رفت.
- سعید توکل، تهیهکننده و سردبیر "جمعه ایرانی" هفته گذشته تاکید کرد: ما به شکل انتقادی و طنز به مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی میپردازیم و این انتقاد و طنز به معنای ارشاد است.
- ایرج رامینفر طراح صحنه و لباس هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر اعتراض خودش را به تیتراژ سریال تلویزیونی "تبریز در مه" اعلام کرد. وی با ابراز نارضایتی به تیتراژ این سریال تاکید کرد قرار بوده نامش به عنوان مشاور هنری اولیه مجموعه آورده شود، اما به عنوان مشاور هنری ذکر شده است.
- گروهی از نویسندگان و هنرمندان سینما و تلویزیون همچون کتایون ریاحی، فرجالله سلحشور، جمال شورجه، جهانبخش سلطانی، جعفر دهقان، پروانه معصومی، اکبر عبدی، جهانگیر الماسی، محمدرضا داودنژاد و ... در حمایت از انقلاب مردم مصر بیانیهای صادر کردند.
- معاون سیما بعد از صادر کردن بخشنامهای که در آن نمایش سیگار کشیدن در سریالها و تله فیلمها ممنوع اعلام کرده بود، اخیراً در بخشنامه دیگری به مدیران شبکهها هر گونه الگوسازی و اشاعه تجملگرایی، اشرافیگری و زندگی کاخ نشینی را در برنامههای مختلف ممنوع کرد.
- روابط عمومی شبکه یک چندی پیش اعلام کرده بود سریالهای "توطئه فامیلی"، "پایتخت" و "خوابگاه" را برای نوروز آماده میکند تا یکی از آنها برای پخش قطعی شود، اما بهروز هاشمی چند روز پیش اعلام کرد سریال "خوابگاه" از گزینههای نوروز شبکه یک حذف شده است. وی اعلام کرد: تمرکز ما در حال حاضر روی انتخاب کارگردان این سریال است.
- ژاله علو هفته گذشته ابراز امیدواری کرد که رادیو نمایش زودتر راهاندازی شود.
- شبکه چهار اولین شبکهای است که ماموریتش برای سال آینده مشخص شد. علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما در بازدید از شبکه چهار گشودن افقهای جدید فرهنگی، علمی، هنری و معرفتی در کشور را از ماموریتهای شبکه چهار در سال آینده اعلام کرد.
- شبکه یک امسال نه تنها گوی رقابت را از شبکههای دیگر برای ساخت مجموعه نوروزی ربود، بلکه سریال ماه رمضان سال 90 هم مشخص شده و قرار است محمدعلی اسلامی تهیهکننده سریال "زیر تیغ" و "مثل هیچکس" مجموعه رمضانی شبکه یک را با عنوان "نیلوفر و باران" بسازد.
- شبکه چهار هم برای ساخت فیلمهای تلویزیونی برای ایام نوروز اقدام کرده است. رحمان سیفیآزاد مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد 10 تله فیلم تهیه میشود تا پنج فیلم تلویزیونی برای پخش در نوروز آماده شود.
