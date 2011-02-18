گزارش جدید NIE بر نبود انحراف در برنامه هسته ای ایران تاکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سازمان که از چندین سازمان اطلاعاتی آمریکا ترکیب یافته تاکید می کند: ایران برنامه ای برای توسعه تسلیحات هسته ای خود ندارد.

فارین پالیسی در باره گزارش جدید (NIE) نوشت: گزارش اخیر از سوی این سازمان، تکمیل گزارشی سال 2007 است که در آن اعلام شده "ایران به دنبال تسلیحات هسته ای نیست" و همین مسئله جنجالهای زیادی را درباره رویکرد اشتباه واشنگتن در قبال موضوع هسته ای تهران بدنبال داشت.

در گزارش این سازمان در سال 2007 اعلام شده بود که ایران برنامه هسته ای نظامی خود را در سال 2003 متوقف کرده است.

نسخه ای از گزارش تکمیلی به اعضای این سازمان و کنگره آمریکا داده شده است

برخی مقامات اعلام کردند که گزارش جدید به زودی از حالت محرمانه خارج و انتشار خواهد شد، اما همه نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند تنها کسانی که نسخه سال 2007 را خوانده اند برای آنها قابل دسترس خواهد بود.