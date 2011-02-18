  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

در رد ادعای غرب/

گزارش جدید NIE بر نبود انحراف در برنامه هسته ای ایران تاکید دارد

گزارش جدید NIE بر نبود انحراف در برنامه هسته ای ایران تاکید دارد

قرار است "مرکز برآورد اطلاعات ملی آمریکا" (NIE) گزارش جدید خود درباره برنامه هسته ای ایران را منتشر کند که آگاهان بر این باورند که این سازمان اطلاعاتی، بار دیگر با تکرار موضع گذشته خود بر نبود انحراف در برنامه هسته ای صلح آمیز ایران اعتراف خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سازمان که از چندین سازمان اطلاعاتی آمریکا ترکیب یافته تاکید می کند: ایران برنامه ای برای توسعه تسلیحات هسته ای خود ندارد.

 فارین پالیسی در باره گزارش جدید (NIE) نوشت: گزارش اخیر از سوی این سازمان، تکمیل گزارشی سال 2007 است که در  آن اعلام شده "ایران به دنبال تسلیحات هسته ای نیست" و همین مسئله جنجالهای زیادی را درباره رویکرد اشتباه واشنگتن در قبال موضوع هسته ای تهران بدنبال داشت.

در گزارش این سازمان در سال 2007 اعلام شده بود که ایران برنامه هسته ای نظامی خود را در سال 2003 متوقف کرده است.

نسخه ای از گزارش تکمیلی به اعضای این سازمان و کنگره آمریکا داده شده است

برخی مقامات اعلام کردند که گزارش جدید به زودی از حالت محرمانه خارج و انتشار خواهد شد، اما همه نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند تنها کسانی که نسخه سال 2007 را خوانده اند برای آنها قابل دسترس خواهد بود.

کد مطلب 1256239

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها