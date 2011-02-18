قیام خونین مردم لیبی علیه قذافی/ اوباش رژیم کشتار به راه انداختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، اخبار ضد و نقیضی درباره تعداد کشته ها و مجروحان در اعتراضات مردمی علیه رژیم لیبی در شهرهای مختلف این کشور منتشر شده است.



در حالی که منابع رسمی از کشته شدن 7 نفر در جریان حمله نیروهای امنیتی به مردم معترض در شهرهای بنغازی و البیضاء کانون اصلی قیام مردم لیبی علیه قذافی سخن گفته اند، منابع وابسته به معترضان این آمار را 14 کشته و دهها زخمی اعلام کرده اند.



به گفته منابع وابسته به معترضان، علاوه بر نیروهای امنیتی، اوباش مزدور آفریقایی رژیم قذافی بی رحمانه به مردم مترض در شهرهای بنغازی و البیضاء، درنه و اجدابیا از گلوله جنگی علیه تظاهرات کنندگان استفاده کردند و کشتار به راه انداختند.



این در حالی است که موج تظاهرات مردمی در لیبی که خواستار سرنگونی رژیم قذافی هستند، بیشتر شهرهای این کشور را فرا گرفته است.



فعالان سیاسی مخالف رژیم قذافی روز گذشته را روز خشم یا انتفاضه 17 فوریه نامیده بودند.

خبرگزاری فرانسه از کشته شدن 11 نفر طی 24 ساعت گذشته در حمله نیروهای امنیتی به تظاهرات کنندگان مخالف رژیم لیبی در برخی شهرهای این کشور خبر داده است، اما شاهدان عینی در گفتگو با الجزیره تعداد کشته ها را بسیار بیشتر از 11 نفر عنوان کرده اند.

منابع موثق الجزیره گفته اند نیروهای امنیتی و اوباش مسلح وابسته به رژیم قذافی با تیراندازی به سوی مردم در شهرهای بنغازی و به ویژه البیضاء کشتار واقعی به راه انداخته اند.



به گفته این منابع، رژیم قذافی از کسانی که به اوباش و از مهاجران آفریقایی معروف هستند در کشتار مردم معترض استفاده می کند.



شاهدان عینی در تماس با الجزیره از کشته شدن دهها نفر در شهر بنغازی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و اوباش قذافی در خیابان جمال عبدالناصر این شهر و ادالمه درگیریها تا شب گذشته خبر داده اند.



روز پنجشنبه دهها هزار نفر در خیابانهای بنغازی بر ضد رژیم قذافی تظاهرات کردند که با حمله نیروهای امنیتی و اوباش وابسته شمار زیادی از آنها کشته و زخمی شدند؛ همچنین شاهدان از کشته شدن یک زن در داخل منزلش به ضرب گلوله اوباش خبر دادند.



بر اساس این گزارش، همچنان هزاران نفر از وکلا و حقوقدانان به اعتصاب خود در مقابل دادگاه بنغازی ادامه می دهند و خواستار توقف کشتار مردم، اصلاحات سیاسی از جمله تدوین قانون اساسی، تفکیک قوا، آزادی وعدالت شده اند.



شاهدان به الجزیره گفته اند رژیم قذافی چندین دستگاه اتوبوس از افراد مسلح به مسلسل و باتوم و شمشیر برای حمله به تظاهرات کنندگان از خارج شهر بنغازی وارد این شهر کرده اند که برخی از این افراد آفریقایی هستند.



عاطف الاطرش روزنامه لیبیایی تاکید کرده است مقامات لیبی مانع پوشش خبری و رسانه ای حوادث خونین شهر بنغازی شده اند و در این زمینه چند خبرنگار را دستگیر کرده اند.





کشتار مردم در شهر البیضاء



به گزارش مهر، از شهر البیضاء در شرق بنغازی هم خبر می رسد که نیروهای امنیتی رژیم لیبی با محاصره کامل آن مانع ورود و خروج مردم می شوند؛ همچنین نیروهایی امنیتی به فرماندهی خمیس فرزند معمر قذافی به سوی مردمی که خواستار سرنگونی رژیم قذافی شده اند، با گلوله واقعی حمله ور شده که بر اثر آن دهها نفر از مردم کشته و زخمی شده اند و در این شهر کشتار به راه انداخته اند.



به گفته احمد الحسین از شاهدان عینی در البیضاء که با الجزیره گفتگو می کرد، 25 تا 35 جسد و بیش از 200 مجروح در بیمارستان شهر مشاهده شده است.



به گفته شاهدان، یگانهای امنیتی وابسته به فرزند قذافی به صورت بی هدف به سوی مردم تیراندازی می کنند و به زور به یک مسجد یورش بردند که بر اثر آن یک کودک کشته شد.



شهرهای درنه و اجدابیا در شرق لیبی نیز شاهد تظاهرات بر ضد رژیم لیبی بوده است که بر اثر آن تا کنون 5 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند.



نیروهای امنیتی رژیم از گلوله جنگی بر ضد تظاهرات کنندگان که خواستار سرنگونی قذافی شده اند، استفاده کرده اند.



در شهر اجدابیا در غرب بنغازی نیز چهار نفر از تظاهرات کنندگان در حمله نیروهای امنیتی رژیم لیبی کشته و یا زخمی شدند.



به گفته شاهدان، نیروهای موسوم به گارد انقلاب وابسته به رژیم قذافی به سوی معترضان با گلوله واقعی شلیک کردند؛ تظاهرات کننگان خشمگین نیز عکس بزرگی از قذافی در مرکز شهر را پاره کردند.



شهر شحات در شرق بنغازی نیز شاهد تظاهرات مخالفان قذافی بود که در اثر حمله نیروهای امنیتی چندین نفر از معترضان کشته و یا زخمی شدند؛ به گفته شاهدان، مردم خشمگین چند ساختمان دولتی و امنیتی را به آتش کشیدند.



در شهر الزنتان در جنوب طرابلس پایتخت لیبی نیز تظاهرات کنندگان به دفاتر کمیته های انقلاب وابسته به رژیم لیبی و برخی مراکز پلیس و امنیتی حمله کردند که دست کم یک نفر از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند.



موج تظاهرات ضد رژیم لیبی به شهر الکفره در جنوب این کشور هم کشیده شده است.



تظاهرات کنندگان در ابتدا بری آزادی و حقوق بیشتر شعار می دادند، ولی در پی خشونت و قساوت نیروهای امنیتی و اوباش سقف مطالبات خود را افزایش دادند و خواستار سرنگونی رژیم شدند.



البته تلویزیون وابسته به رژیم لیبی تصاویری از بوق زدن خودروها در شهر طرابلس را با عنوان حمایت مردم از رهبر! پخش کرد.