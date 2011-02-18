تخریب غیر اصولی ساختمان جان سه نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام وقوع این حادثه به سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 17 را به محل حادثه در تکاوران شمالی، خیابان 14 شرقی روانه کرد و آتش ‌نشانان کمتر از 3 دقیقه در محل حادثه حضور یافتند.

امیر مهدیانی، معاون منطقه 3 عملیات آتش‌نشانی گفت: کارگران در منزل قدیمی به مساحت 160 متر در حال تخریب ساختمان بودند که آوار بر روی آنان ریخته و منجر به گرفتار شدنشان در زیر خروارها خاک شد.

وی درباره جزئیات عملیات آتش‌نشانان گفت: آتش‌نشانان بلافاصله با استفاده از تجهیزات ویژه ایمنی و نجات اقدام به عملیات آوار برداری کردند و هر سه کارگر را در مدت زمان کوتاهی از زیر آوار خارج و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند. عوامل اورژانس پس از معاینه کارگران مرگ هر سه کارگر را تایید کردند.

آتش‌نشانان با ایمن‌سازی محل حادثه و دادن تذکذات ایمنی به مالک منزل قدیمی در حال تخریب به ماموریت خود پایان دادند.

مهدیانی علت این حادثه را تخریب غیر اصولی منزل قدیمی اعلام کرد.