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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

80 هزار دانشجو از خدمات کمیته امداد برخوردارند

80 هزار دانشجو از خدمات کمیته امداد برخوردارند

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در حال حاضر 80 هزار دانشجو در مقاطع مختلف دانشگاهی از خدمات این نهاد بهره می‌برند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر میرشکار با اشاره به ایجاد فضای گفتگو بین مسئولان کمیته امداد و دانشجویان تحت حمایت، اظهار داشت: طبق برنامه، این نهاد بنا دارد تا 32 نشست دانشجویی را در طول ماههای بهمن و اسفند سال جاری برگزار کند و طی آن تمام دانشجویان نقطه نظرات خود را با مسئولان در میان بگذارند تا مسئولان با پاسخ‌ به پرسشهای دانشجویان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون 80 هزار دانشجو در مقاطع مختلف دانشگاهی از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره می‌برند و با توجه به اینکه دانشجویان پس از فارغ التحصیلی به صف افراد شاغل و مولد می‌پیوندند، می‌توان گفت کمیته امداد به طور متوسط حدود 30 هزار دانشجو را در این حرکت، خودکفا و توانمند می‌سازد.

میرشکار گفت: بخش بزرگی از خدمات برای دانشجویان، مختص به اقدامات نرم افزاری و تجهیز فکری و اعتقادی این جوانان است و حاصل این اقدامات این است که دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، در موقعیت و جایگاه مناسبی از لحاظ اعتقادی و تحلیل سیاسی قرار دارند.

کد مطلب 1256249

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