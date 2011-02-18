80 هزار دانشجو از خدمات کمیته امداد برخوردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر میرشکار با اشاره به ایجاد فضای گفتگو بین مسئولان کمیته امداد و دانشجویان تحت حمایت، اظهار داشت: طبق برنامه، این نهاد بنا دارد تا 32 نشست دانشجویی را در طول ماههای بهمن و اسفند سال جاری برگزار کند و طی آن تمام دانشجویان نقطه نظرات خود را با مسئولان در میان بگذارند تا مسئولان با پاسخ‌ به پرسشهای دانشجویان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون 80 هزار دانشجو در مقاطع مختلف دانشگاهی از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره می‌برند و با توجه به اینکه دانشجویان پس از فارغ التحصیلی به صف افراد شاغل و مولد می‌پیوندند، می‌توان گفت کمیته امداد به طور متوسط حدود 30 هزار دانشجو را در این حرکت، خودکفا و توانمند می‌سازد.

میرشکار گفت: بخش بزرگی از خدمات برای دانشجویان، مختص به اقدامات نرم افزاری و تجهیز فکری و اعتقادی این جوانان است و حاصل این اقدامات این است که دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، در موقعیت و جایگاه مناسبی از لحاظ اعتقادی و تحلیل سیاسی قرار دارند.