لیورپول در خانه اسپارتاپراگ متوقف شد/ پیروزی پورتو و بایرلورکوزن

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا پنجشنبه شب با برگزاری 15 بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های توئنته و آژاکس آمستردام هلند، لخ پوزنان لهستان، دیناموکی یف اوکراین، زسکامسکو و اسپارتاک مسکو روسیه، یانگ بویز سوئیس، پورتو و بنفیکای پرتغال و بایرلورکوزن آلمان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و پنج بازی نیز به نتیجه تساوی انجامید.

یکی از دیدارهایی که با نتیجه تساوی به اتمام رسید، دیدار اسپارتاپراگ جمهوری چک و لیورپول انگلستان بود که پنجشنبه شب به میزبانی تیم اسپارتاپراگ برگزار شد و به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

در شبی که تیم اسپانیایی ویارئال در خانه ناپولی ایتالیا به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد، سویا دیگر نماینده فوتبال این کشور در ورزشگاه خانگی خود مقابل پورتو با نتیجه 2 بریک شکست خورد. در این بازی برای تیم پورتو رونالدو (58) و فردی گوارین (85) گلزنی کردند و فردریک کانوته در دقیقه 65 تنها گل تیم سویا را به ثمر رساند.

- نتایج دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا به شرح زیر است:

* ناپولی ایتالیا صفر - ویارئال اسپانیا صفر

* گلاسکورنجرز اسکاتلند یک - اسپورتینگ لیسبون پرتغال یک

* اسپارتاپراگ جمهوری چک صفر - لیورپول انگلستان صفر

* اندرلشت بلژیک صفر - آژاکس آمستردام هلند 3

* لخ پوزنان لهستان یک - براگای پرتغال صفر

* بشیکتاش ترکیه یک - دیناموکی یف اوکراین 4

* باسل سوئیس 2 - اسپارتاک مسکو روسیه 3

* یانگ بویز سوئیس 2 - زنیت سنت پطرزبورگ روسیه یک

* پائوک سالونیکای یونان صفر - زسکا مسکو روسیه یک

* سویا اسپانیا یک - پورتو پرتغال 2

* رابین کازان روسیه صفر - توئنته هلند 2

* لیل فرانسه 2 - آیندهوون هلند 2

* بنفیکای پرتغال 2 - اشتوتگارت آلمان یک

* باته بوریسف بلاروس 2 - پاریس سن ژرمن فرانسه 2

* متالیست اوکراین صفر - بایرلورکوزن آلمان 4

دیدارهای برگشت این مرحله از مسابقات فوتبال لیگ اروپا طی روزهای 22 تا 24 فوریه 2011 (3 تا 5 اسفندماه 1389) برگزار خواهد شد.