نخستین پروژه مسکن مهر استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، رئیس بنیاد مسکن تنگستان در مراسم بهره برداری از این واحدهای مسکونی با بیان اینکه پروژه مسکن مهر شهر اهرم در سه فاز در حال اجراست، اظهار داشت: در مجموع سه فاز این پروژه 130 واحد مسکونی با اعتبار 28 میلیارد و 800 میلیون ریال در زیر بنایی به مساحت 12 هزار متر مربع از سال 88 آغاز شده است.

وی افزود: فاز اول این پروژه در 33 واحد در سه طبقه با اسکلت بتنی، با زیربنای دو هزارو 700 متر مربع و با اعتبار شش میلیارد و 600 میلیون ریال امروز به بهره برداری می رسد.

رئیس بنیاد مسکن تنگستان روند عملیات اجرایی احداث 100 واحد مسکن خیرین مسکن ساز شهر اهرم را مطلوب عنوان کرد و گفت: این پروژه هم اکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

احمدی در خصوص احداث مسکن محرومین در بخش دلوار نیز گفت: عملیات اجرایی احداث 48 واحد مسکن محرومین در شهر دلوار با هدف حمایت از اقشار محروم و بی سرپناه، در زمینی به مساحت 2300 متر آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه در مدت 9 ماه احداث می شود، اظهار داشت: هرینه تمام شده مسکن محرومین250 میلیون ریال است که بخشی سهم آورده متقاضی، بخشی از محل نیم درصد سود بانک ها و ما بقی از اعتبارات مسکن مهر تامین می شود.