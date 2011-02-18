نرخ بالای سودهای بانکی عادلانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمود اسلامیان شامگاه پنجشنبه در جمع صنعتگران شهرکهای صنعتی اصفهان افزود: مهمترین مسئلهای که در طرح هدفمند سازی یارانهها باید به آن پرداخته شود همین موضوع بانکهاست و اگر قرار است نرخ بهره بانکی به جزء بانک صنعت و معدن بالا باشد این مهمترین کاری است که باید به آن رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کشور تولید کنندگان عاشقی داریم که به سبب عشق به کشورشان تولید میکنند اما از طرف دیگر در کشوری که 18 تا 19 درصد نرخ سود بانکی است باید شرکت تولید کننده حداقل 25 درصد سود داشته باشد، بنابراین اکنون که مردم از این طرح انقلابی حمایت کردند، باید در این عرصه نیز تصمیم بزرگی اتخاذ شود چرا که هر روز تأخیر در این عرصه به معنای اصراف منابع است.
اسلامیان ادامه داد: در صورتی که این مشکل مرتفع شود، مشکل کارخانجات نیز حل خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: در حال حاضر به سبب سودهای بالای بانکی مردم در بانکها پول میگذارند و در پارکها پیاده روی میکنند، این در حالی است که در هیچ جای دنیا این میزان سود پرداخت نمیکنند.
اسلامیان با اشاره به سه درصد مالیات بر ارزش افزود خاطر نشان کرد: تقاضا میشود تا در این عرصه تدابیری اتخاذ شود تا این مالیات در پایان سال از صنایع وصول شود چرا که در این صورت این امر کمک شایانی به کارخانجات خواهد کرد.
کارگران نسبت به مسائل بیمه امنیت ندارند
رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان نیز در بخش دیگری از این جلسه به بیان مشکلات صنعتگران پرداخت و با اشاره به اینکه کارگران نسبت به مسائل بیمه امنیت ندارند گفت: انتظار این قشر زحمت کش این است که ما در مواقع خاص به آنها به عنوان فرزندانمان نگاه کنیم.
عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اینکه بالای 50 درصد از سنگ مورد نیاز کشور در اصفهان و در شهرک محمود آباد آماده و تولید میشود گفت: نباید اجازه داد سنگ آماده به کشور وارد شود چرا که حتی برخی بیان میکنند حتی سنگ قبر را نیز به کشور وارد میکنیم که چنین امری به تولید کنندگان داخلی لطمه میزند.
وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 50 درصد از آجر مورد نیاز کشور نیز در اصفهان تولید میشود تصریح کرد: اکنون مصوب شده که این کارخانهها در اصفهان جابجا شوند اما کوچکترین برنامه ریزی برای این امر نشده است.
سهل آبادی اظهار داشت: بسیاری از واحدهای صنعتی اکنون از دولت طلبکار هستند و جا دارد که دیون دولت به این واحدها نیز پرداخت شود.
رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: در حال حاضر برخی از قطعه سازان داخلی قطعاتی را تولید میکنند که مورد نیاز خودرو سازان است اما این در حالی است که خودرو سازان از این مراکز صنعتی خرید نمیکنند و قطعات مورد نیاز خود را از خارج از کشور وارد می کنند.
