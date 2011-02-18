۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

اولین ویژه نامه تخصصی فقه وحدت در فضای مجازی منتشر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: اولین ویژه نامه تخصصی فقه وحدت و انسجام حوزه علمیه، در فضای مجازی با بررسی ابعاد مختلف وحدت و همگرایی مذاهب فقهی منتشر شد.

به گزارش  خبرنگار مهر در مشهد، شبکه اجتهاد این ویژه نامه را به مناسبت میلاد پیامبر رحمت و هفته وحدت و همگرایی مسلمین جهان با بررسی ابعاد مختلف تقریب بین مذاهب و گرایشات شیعه و سنی، منتشرکرد.

این ویژه نامه با برخورداری از بخشهای مختلفی از جمله معرفی کتب تقریب، یادداشتهای مرتبط، گفتگوی میان مذهبی و مناظرات فقها در طول تاریخ با موضوع وحدت از منظر فقهی نگریسته است.

این ویژه نامه 450 عنوان کتاب و مقاله را درموضوع همگرایی مذاهب مختلف با یکدیگر در دسترس مخاطبین، قرار داده اس
شایان ذکر است برای استفاده از این ویژه نامه میتوان به آدرس شبکه اجتهاد www.ijtihad.ir مراجعه کنند.

