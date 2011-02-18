به گزارش خبرگزاری مهر، حدود سه ماه قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آژانس فضایی آمریکا در حال بررسی احتمال اعزام فضانوردان به مریخ در یک سفر بدون بازگشت در سال 2030 است.

این پروژه که "کشتی ستاره ای صد ساله" (Hundred Years Starship) نام دارد با بودجه 7 میلیارد دلاری و تا سال 2030 اجرا می شود و هدف از آن تبدیل کردن سیاره سرخ به مستعمره جدید زمین و مهاجرت انسانها به این سیاره است.

مرکز تحقیقات Ames در راستای همین پروژه نشان داد که بدون یک حفاظ بسیار پرقدرت برای فضاپیماها که بتواند در مقابل ذرات پروتونها مقاومت کند، بارداری در اعماق فضا غیرممکن خواهد شد.

به گفته این محققان، حل این مشکل با استفاده از فناوریهای رایج و با تجهیزات علمی فعلی بسیار دشوار است.

"تور استرام" بیو فیزیکدان پرتوهای فعال در این خصوص توضیح داد: "تواناییهای فعلی محافظها احتمالا مانع امکان بارداری بر روی مریخ خواهند شد. پوششهای محافظتی برای جلوگیری از پرتوهای خطرناک برای بارداری آنچنان پیشرفته نیستند که بتوانند از این خطر پیشگیری کنند."

براساس گزارش ایندیپندنت، همچنین، حساسیت بسیار بالای DNA نسبت به پرتوهای حاضر در فضا را هم باید در نظر گرفت.

آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات نشان می دهند که تابش پرتوهای یونیزه کننده می تواند موجب مرگ سلولهای جنین حتی در سه ماهه دوم و سوم بارداری شود.

بی شک نتایج تحقیقات این دانشمندان ناسا برای کسانی که آرزو دارند فرزندی با شناسنامه مریخی داشته باشند خبر بدی است.