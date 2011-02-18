13 کشتی گیر مازنی در جام تختی حضور دارند

غلام نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی هفته جاری با شرکت برترینهای کشتی کشور به میزبانی تهران در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد و پس از انجام مسابقات مختلف 13 کشتی‌گیر مازندرانی با برتری مقابل حریفان مجوز حضور در جام بین‌المللی تختی را به دست آوردند.

وی افزود: در وزن 55 کیلوگرم حامد فدایی، در 60 کیلوگرم عباس دباغی، در 74 کیلوگرم مرتضی رضایی و در 120 کیلوگرم خشایار دهستانی با برتری مقابل تمامی حریفان به مقام قهرمانی رسیدند.

دبیر هیئت کشتی مازندران ادامه داد: در اوزان 60 کیلوگرم عباس گلی‌گرمستانی، در 84 کیلوگرم جلال زمان و در 120 کیلوگرم هادی پورعلیجان در فینال در برابر حریفان به مقام نائب قهرمانی دست یافتند.

نوری زاده، درباره نفرات سوم تصریح کرد: سینا امینی در وزن 60 کیلوگرم، جعفر قاسمی و امید حسن‌تبار در وزن 74 کیلو گرم، محمد حسین‌زاده در وزن 84 کیلوگرم و جعفر شمس ناتری و سید مرتضی موسوی به عنوان کشتی‌گیران مازندرانی به مقام سوم رضایت دادند.

وی گفت: در مسابقات انتخابی جام تختی سید محمد حسینی و تقی داداشی دو کشتی‌گیر مازندرانی در این مسابقات به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

مسابقات کشتی آزاد جام بین‌المللی تختی روزهای ششم تا هشتم اسفند با حضور چند کشور خارجی در کیش برگزار می‌شود.