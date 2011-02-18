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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

13 کشتی گیر مازنی در جام تختی حضور دارند

13 کشتی گیر مازنی در جام تختی حضور دارند

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی مازندران از کسب مجوز و حضور 13 کشتی گیر آزاد کار این استان در مسابقات بین المللی کشتی آزاد گرامیداشت جهان پهلوان تختی خبر داد.

غلام نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی هفته جاری با شرکت برترینهای کشتی کشور به میزبانی تهران در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد و پس از انجام مسابقات مختلف 13 کشتی‌گیر مازندرانی با برتری مقابل حریفان مجوز حضور در جام بین‌المللی تختی را به دست آوردند.

وی افزود: در وزن 55 کیلوگرم حامد فدایی، در 60 کیلوگرم عباس دباغی، در 74 کیلوگرم مرتضی رضایی و در 120 کیلوگرم خشایار دهستانی با برتری مقابل تمامی حریفان به مقام قهرمانی رسیدند.

دبیر هیئت کشتی مازندران ادامه داد: در اوزان 60 کیلوگرم عباس گلی‌گرمستانی، در 84 کیلوگرم جلال زمان و در 120 کیلوگرم هادی پورعلیجان در فینال در برابر حریفان به مقام نائب قهرمانی دست یافتند.

نوری زاده، درباره نفرات سوم تصریح کرد: سینا امینی در وزن 60 کیلوگرم، جعفر قاسمی و امید حسن‌تبار در وزن 74 کیلو گرم، محمد حسین‌زاده در وزن 84 کیلوگرم و جعفر شمس ناتری و سید مرتضی موسوی به عنوان کشتی‌گیران مازندرانی به مقام سوم رضایت دادند.

وی گفت: در مسابقات انتخابی جام تختی سید محمد حسینی و تقی داداشی دو کشتی‌گیر مازندرانی در این مسابقات به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

مسابقات کشتی آزاد جام بین‌المللی تختی روزهای ششم تا هشتم اسفند با حضور چند کشور خارجی در کیش برگزار می‌شود.

کد مطلب 1256268

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