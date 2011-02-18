  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

حضور مربی ایرانی در والیبال ترکمنستان درحال بررسی است

حضور مربی ایرانی در والیبال ترکمنستان درحال بررسی است

ساری - خبرگزاری مهر: نائب رئیس فدراسیون والیبال ترکمنستان از احتمال حضور یک مربی باتجربه والیبال شهرستان آمل در یکی از رده های تیم ملی این کشور خبر داد.

چاری سینوف که برای بررسی شرایط توانمندی والیبال آمل به این شهرستان سفرکرده صبح جمعه به مهر گفت: فدراسیون والیبال ترکمنستان از پیشرفت وجایگاه والیبال آمل و گنبد در ایران به خوبی با اطلاع است و به همین خاطر تمایل زیادی دارد تا مربیان با سابقه این دو شهرستان را به خدمت بگیرد.

وی افزود: از مدت ها قبل در حال بررسی عملکرد تعدادی از مربیان با سابقه والیبال این دوخطه والیبال خیز ایران هستیم و شرایط آنان را در والیبال ترکمنستان در حال بررسی داریم.

نائب رئیس فدراسیون والیبال ترکمنستان بیان کرد: کشور ترکمنستان در سال 2017 مسابقات جام ملت های آسیا را میزبانی می کند و ازاین رو تصمیم دارد تا تیم پرقدرت را از هم اکنون ساخته و پرداخته آن مسابقات کند.

سینوف ادامه داد: والیبال ترکمنستان در مقایسه با پیشرفت چشمگیر والیبال ایران فاصله زیادی دارد و از این رو تمام تلاشمان این است تا از تجربیات مربیان ایرانی برای ارتقا والیبال کشورمان استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: به شخصه از سبک و کلاس کاری والیبال ایران علاقمند هستم و تمایل زیادی داریم تا دوستان ما در فدراسیون والیبال ایران در این خصوص کمک زیادی به ما کنند.

کد مطلب 1256271

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها