حضور مربی ایرانی در والیبال ترکمنستان درحال بررسی است

چاری سینوف که برای بررسی شرایط توانمندی والیبال آمل به این شهرستان سفرکرده صبح جمعه به مهر گفت: فدراسیون والیبال ترکمنستان از پیشرفت وجایگاه والیبال آمل و گنبد در ایران به خوبی با اطلاع است و به همین خاطر تمایل زیادی دارد تا مربیان با سابقه این دو شهرستان را به خدمت بگیرد.

وی افزود: از مدت ها قبل در حال بررسی عملکرد تعدادی از مربیان با سابقه والیبال این دوخطه والیبال خیز ایران هستیم و شرایط آنان را در والیبال ترکمنستان در حال بررسی داریم.

نائب رئیس فدراسیون والیبال ترکمنستان بیان کرد: کشور ترکمنستان در سال 2017 مسابقات جام ملت های آسیا را میزبانی می کند و ازاین رو تصمیم دارد تا تیم پرقدرت را از هم اکنون ساخته و پرداخته آن مسابقات کند.

سینوف ادامه داد: والیبال ترکمنستان در مقایسه با پیشرفت چشمگیر والیبال ایران فاصله زیادی دارد و از این رو تمام تلاشمان این است تا از تجربیات مربیان ایرانی برای ارتقا والیبال کشورمان استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: به شخصه از سبک و کلاس کاری والیبال ایران علاقمند هستم و تمایل زیادی داریم تا دوستان ما در فدراسیون والیبال ایران در این خصوص کمک زیادی به ما کنند.