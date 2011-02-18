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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

سروده آرش شفاعی/

"شهریوری تو" منتشر می‌شود

"شهریوری تو" منتشر می‌شود

"شهریوری تو" مجموعه‌ای از غزلهای سروده آرش شفاعی تا چند هفته دیگر منتشر و در کتابفروشی‌ها عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه  که با بیش از 30 غزل و طراحی جلد فرزاد ادیبی همراه است به زودی توسط انتشارات فصل پنجم چاپ می‌شود.

اکثر غزلهای این کتاب از فاصله سال 83 تا زمان تدوین کتاب سروده شده‌اند البته گرچه شعرهای قدیمی‌تر هم بین آنها هست ولی هیچکدام از آنها پیش از این جایی منتشر نشده است.
 
به گفته شفاعی اغلب این غزلها عاشقانه هستند ولی بینشان شعرهای اجتماعی هم دیده می‌شود.
 
وی همچنین معتقد است هنوز هم مخاطبانی هستند که به دنبال مجموعه شعرهای مستقل در زمینه غزل هستند و این انگیزه‌ای بوده که "شهریوری تو" را مشخصا با غزلهایش منتشر کند.
 
 
کد مطلب 1256276

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