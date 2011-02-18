به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالله گل در سفر اخیر خود به تهران طی مصاحبه ای اختصاصی با شبکه پرس تی وی به پرسش های آن در باره تحولات اخیر در خاورمیانه و روابط فیمابین و مسائل منطقه و بین المللی پاسخ گفت:
متن این مصاحبه بصورت پرسش و پاسخ بشرح زیر است.
پرسش: اجازه بدهید با حمایت همهجانبه ترکیه از برنامه صلحآمیز هستهای ایران آغاز کنیم. ترکیه به همراه برزیل آشکارا از برنامه صلحآمیز هستهای ایران و بیانیه سه جانبه تهران حمایت کردند. شما اعلام کردهاید که ترکیه در پی کسب نتیجه در برنامه هستهای ایران است. ترکیه در دستیابی به نتیجه در برنامه هستهای ایران چه نقشی ایفا خواهد کرد؟
پاسخ: میدانید که مسئله هستهای موضوع بسیار حساسی است. بنابراین، سیاست ما در قبال این موضوع براساس اصول است. من بر این باورم که تمامی کشورها از جمله ایران از حق دستیابی به دانش هستهای و انجام فعالیتهای هستهای و دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای برخوردارند. بنابراین ایران نیز از این حق برخوردار است.
نکته دوم این است که ایران یکی از امضاءکنندگان پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای است و میتواند با رعایت مسئولیتها، از فرصتهایی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای کشورهای عضو قائل شده است، بهره ببرد. منظور ازمسئولیتها، شفاف سازی فعالیتهای هستهای تحت نظارت ناظران آژانس و اعتمادسازی در جهت فعالیتهای هستهای صلحآمیز است.
نکته سوم این است که ما خواهان حل این مناقشه از طریق مسالمتآمیز هستیم. یعنی این مناقشه باید از راه گفتگو و دیپلماسی حل شود. بنابراین ما از این اصول حمایت خواهیم کرد و در زمان مناسب بر طبق این اصول اقدام میکنیم.
به همین دلیل است که ما در بیانیه تهران شرکت کردیم و به همین دلیل است که از حق رای خود در شورای امنیت سازمان ملل استفاده کردیم و دقیقا به همین دلیل است که تلاش میکنیم فضای خوبی در گفتوگوهای ایران و گروه 1+5 حاکم شود.بنابراین میتوان گفت که ترکیه نقش تسهیلگر را بر عهده دارد. ما در تلاشیم مناسبات دو طرف را بهبود ببخشیم. این تلاش تنها برای دستیابی به اهداف ترکیه صورت نمیگیرد، بلکه ما میخواهیم مسمر ثمر واقع شویم و این تلاش تا زمانی که دو طرف مذاکرات خواهان ادامه حضور ترکیه باشند ادامه خواهد یافت.
بسیاری از رهبران کشورهای جهان و سیاستمداران ممکن است این گونه برداشت کنند که ترکیه از این میانجیگری سود می برد، اما حقیقت بسیار روشن است ما بخشی از این منطقه هستیم.
ترکیه همسایه ایران است و نمیتواند موضوعات ایران را نادیده بگیرد. ما نمیخواهیم شاهد مشکلات بسیار گسترده در سطح منطقه باشیم. بنابراین، این نه تنها حق ترکیه بلکه مسئولیت ترکیه است که در صورتی که نقشی سازنده ایفا کند، برای کمک به حل این مسئله حاضر باشد. این امر سبب خوشنودی ترکیه میشود.
پرسش: ادامه بحث را با موضوع رژیم اسرائیل دنبال میکنیم. حادثهمرگبار حمله رژیم اسرائیل به کاروان کمکرسان ماوی مرمره که با هدف شکست حصر نوار غزه عازم این منطقه بود و سپس درخواستههای ترکیه از تلآویو که با امتناع این رژیم روبه رو شد، مناسبات ترکیه و رژیم اسرائیل را تیره کرد. همچنین، به نظر نمیرسد که پیش از این هیچگاه روابط ترکیه و رژیم تلاویو تا این حد دچار بحران شده باشد. با این وجود چرا هنوز سفارت رژیم اسرائیل در آنکارا مشغول فعالیت است؟
پاسخ: پیش ازهر چیز باید بگویم که ما خواستار صلح درمنطقه هستیم. اما چگونه منطقه به صلح دست خواهد یافت؛ بسیار ساده است. تشکیل دو کشور مستقل در منطقه. ابتدا تشکیل کشور مستقل فلسطین در داخل مرزهای فلسطین و بعد اسرائیل در کنار فلسطین. ساکنان فلسطین واسرائیل باید در کنار یکدیگر زندگی کنند. ما بر این باوریم که اسرائیل باید خواستههای مردم فلسطین را به رسمیت بشناسد و سیاست خود را بر این اساس تطبیق دهد. حصر تحمیلی اسرائیل برمردم نوار غزه غیرقانونی است. من تنها کسی نیستم که بر این امر تاکید میکنم.
سازمانهای بینالمللی و تمام رهبران جهان، از باراک اوباما گرفته تا رهبران کشورهای اروپایی، نیز محاصره غزه را غیر مشروع میدانند و از اسرائیل مصرانه میخواهند تا هر چه زودتر به حصر غزه پایان دهد. تنها رهبران کشورهای مسلمان نیستند که چنین درخواستی از اسرائیل دارند.
بنابراین، این مشکل تنها به فلسطنیان و اعراب مربوط نمیشود. مسئله غزه، مشکل تمام کشورهای مسلمان و همه بشریت است، کسانی که واقعا به مسئله نقض حقوق بشر توجه میکنند.ما شاهد نقض کامل حقوق بشر درغزه هستیم،به همین دلیل ترکیه نسبت به حصر غزه بسیار حساس است.
درباره کشتیهای ماوی مرمره باید بگویم که این کاروان متشکل ازچندین کشتی بود که افرادی از 38 کشور مسافران آن بودند. تنها اتباع ترکیه سرنشینان آن کشتیها نبودند. این کاروان یک کاروان بشردوستانه بود، بنابراین نام این کاروان را به درستی بیان کنیم و بگوییم کاروان بشردوستانه غزه. این کشتی تسلیحات با خود حمل نمیکرد، آنها هیچ چیز اشتباه و غیرقانونی با خود حمل نمیکردند. آنها فقط مقداری غذا برای کودکان یا نوزادان یا برخی از مایحتاج اولیه مردم را با خود حمل میکردند، اما در اقدامی غیرقانونی، در آبهای بینالمللی مورد حمله قرار گرفتند.
اکنون اگر باردیگر حادثه ای نظیر این حمله اتفاق بیفتد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ البته، حقوق و قوانین بینالمللی، کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند، کشورهایی که روابط دیپلماتیک با یکدیگر دارند و یگدیگر را به رسمیت میشناسند، راه حل این مشکل خواهند بود.به همین دلیل این موضوع درسازمان ملل مطرح شد، چون این مسئله نمیتوانست به طوریکجانبه حل و فصل شود. کمیتهای وجود دارد که اکنون در حال بررسی جزئیات حقیقی این حادثه است. کمیته دیگری از سوی دفتر سازمان ملل در ژنو مامور به تخقیق درباره جزئیات این حادثه شده که این کمیته حقوق بشری گزارش خود را آماده کرد. این کمیته ادعاهای اسرائیل را به طور کامل اشتباه اعلام کرده است.
سازمان ملل نیز پس از پایان بررسیها و اقدامات، برای حل این مشکل تصمیم خواهد گرفت. بنابراین ما منتظر هستیم.
پرسش: دیدگاه شما درباره صلح در منطقه خاورمیانه مورد تمجید است. شما یک بار گفتید برای تامین امنیت در خاورمیانه باید منطقه را عاری از سلاحهای هستهای کرد. اما چیزی که من متوجه شدهام این است که بر پایه برخی گزارشها، شما یک پایگاه نظامی دارید که نزدیک به 90 سلاح هستهای امریکا در آن نگهداری میشود. آیا این برای ترکیه و کشورهای منطقه تهدید محسوب نمیشود؟
پاسخ: اول از هر چیز، ما باید شاهد خاورمیانهای عاری از سلاحهای هستهای باشیم. بنابراین هیچ یک از کشورهای منطقه نباید از سلاحهای کشتار جمعی برخوردار باشد. در واقع، سازمان ملل در حال بررسی این موضوع است. پس از جنگ اول خلیج فارس، قطعنامه 689 از سوی سازمان ملل صادر شد و تصمیم گرفته شد که خاورمیانه از سلاحهای کشتار جمعی پاک شود. در واقع این منطقه متعلق به ما است. ما با جدیت به آن معتقد هستیم و در آن مسیر تلاش میکنیم. در حقیقت، نه تنها خاورمیانه، بلکه کل جهان باید عاری از سلاحهای کشتار جمعی شود. در واقع، توافق اخیر بین روسیه و امریکا اقدام خوبی است. این دو کشور در صدد کاستن از سلاحهای هستهای خود هستند و ما امیدورایم که روزی کل جهان از سلاحهای هسته ای پاک شود.
پرسش: کمی بیشتر درباره پایگاه هوایی اینجرلیک و همکاری امریکا با ترکیه توضیح دهید. کارکرد و نقش امریکا در پایگاه اینجرلیک به ویژه در ارتباط با جنگهای این کشور در عراق و افغانستان چیست؟
پاسخ: پایگاه هوایی تحت فرماندهی آمریکاست اما تحت نظارت آنها نیست. البته پیمانی وجود دارد و ترکیه از سال 1952 عضو ناتو به شمار میرود بنابراین، در حقیقت ترکیه یکی از همپیمانان آمریکا به شمار میرود. ما همکاریهای نظامی هم درباره عراق داریم که آمریکاییها میتوانند به هنگام خروج از عراق از آن استفاده کنند اما، تمامی اینها تحت نظر نظامیان ترکیه ای است و بدون اطلاع ما امریکاییها نمیتوانند هیچ کاری انجام دهند.
پرسش: اجازه بدهید نگاهی بیاندازیم به انقلابهای شمال آفریقا و به ویژه رخدادهای تونس و مصر. ترکیه نظر خود را به روشنی درباره مصر بیان کرد گفت "هیچ دولتی نمیتواند بدون خواست مردم خود برقرار باشد." اما هیچ واکنشی درباره آن چه در جمهوری آذربایجان اتفاق میافتد، مثل ممنوعیت حجاب و یا دستگیری رهبران مخالف دولت باکو از خود نشان نداده است. کنجکاوم که بدانم چرا هیچ پاسخی در برابر جمهوری آذربایجان از ترکیه شاهد نبودهایم.
پاسخ: ما عمیقا بر این باوریم که خواست مردم باید مورد احترام واقع شود و نیز معتقدیم، حقوق اولیه ملتها باید رعایت شود. تمامی مردمان کشورهای مسلمان باید از حقوق دموکراتیک بهرهمند باشند. در حالی که مردم اروپا و امریکا از حقوق خود بهره کافی میبرند، چرا مردم ما نباید از این حقوق استفاده کنند. ما میبایست چنین رویکردهایی را مورد پرسش قرار دهیم.
به خاطر دارم که در کنفرانس اسلامی تهران در سال 2003، من در سخنرانی خود به تمامی کشورهای عضو گفتم که باید کشورهایمان را با هنجارهای خود پیش ببریم. ما به اصلاحات بنیادین نیازمندیم. نمی توانیم گوشهای خود را ببندیم و باید به صدای مردم گوش فرا دهیم. رهبران باید به اصلاحات دموکراتیک، سیاسی و اقتصادی تن دهند. اگر آنان به چنین کاری تن در ندهند و یا آن را راهبری نکنند، مردم خود آن را به انجام خواهند رساند و این چیزی است که دارد اتفاق میافتد.
وقتی درباره اصلاحات بنیادین سخن میگوییم، عدالت، برابری، پاسخگویی، شفافیت، استفاده از تمامی امکانات برای رفع فساد، مشکلات اقتصادی والبته رعایت حقوق مذهبی مردم منظوراست.بنابراین آن چه که مردم ما بر آن باور دارند به خود آنها بستگی دارد و باید بتوانند بر مبنای باورهایشان زندگی کنند. برای همین است که آزادی الزامیست؛ عدالت الزامیست و من معتقدم که تمامی کشورهای اسلامی نیازمند اصلاحات بنیادین هستند.
این همان چیزی است که دارد اتفاق میافتد و رهبران (کشورهای عربی) آن را نمیبینند؛ آنها خواستههای مردم را درک نمیکنند و بنابراین این مطالبات از جایی فوران میکند.
حقیقت جهان قابل رویت است. میتوانیم هر چیزی را همانگونه که مسابقه فوتبال را به طور زنده تماشا میکنیم، ببینیم. بنابراین نباید خود را به نادانی بزنیم نباید دیدگان خود را ببندیم. باید با خود روراست باشیم و آگاه و کشورهای خودمان را بههنجار کنیم.
پرسش: به الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بپردازیم. خیلیها میگویند که بر سر راه ترکیه به طور ناعادلانهای سنگاندازی میشود؛ ممکن است آن را تشریح کنید؟
پاسخ: این هم از مواردی است که در حال وقوع است. برخی کشورها هستند که پیشرفتهای کندی دارند اما مشکلات خود را پنهان میکنند درحالی که همه چیز قابل رویت است؛ ما با آن کشورها حرف میزنیم و به آنها میگوییم که ببینید، دارید اشتباه میکنید زیرا الان دیگر 20 سال پیش نیست. همین 5 سال پیش بود که کشورهای عضو امضای خود را پای قرارداد گذاشتند و عضویت کامل ترکیه را پذیرفتند. البته همیشه مشکلات فنی وجود داشته است. چانهزنی، فراز و نشیبها و ... اما هیچ کس نمی تواند امضایی را که کرده نادیده بگیرد و یا فراموش کند.
