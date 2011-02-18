  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

درپی تحولات بحرین صورت گرفت:

ابراز نگرانی وزارت امور خارجه نسبت به خشونت علیه مردم بحرین

ابراز نگرانی وزارت امور خارجه نسبت به خشونت علیه مردم بحرین

یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه خواستار عدم توسل به خشونت و توجه به مطالبات مردم از سوی حکومت بحرین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر‍، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان  ضمن داخلی خواندن مسائلی که طی روزهای اخیر در بحرین در حال وقوع است، با ابراز نگرانی خواستار خویشتنداری و عدم توسل به خشونت و توجه به مطالبات مردم در راستای تکمیل فرایند سیاسی در این کشور گردید.
 

کد مطلب 1256279

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها