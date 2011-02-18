به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان ضمن داخلی خواندن مسائلی که طی روزهای اخیر در بحرین در حال وقوع است، با ابراز نگرانی خواستار خویشتنداری و عدم توسل به خشونت و توجه به مطالبات مردم در راستای تکمیل فرایند سیاسی در این کشور گردید.
درپی تحولات بحرین صورت گرفت:
ابراز نگرانی وزارت امور خارجه نسبت به خشونت علیه مردم بحرین
یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه خواستار عدم توسل به خشونت و توجه به مطالبات مردم از سوی حکومت بحرین شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان ضمن داخلی خواندن مسائلی که طی روزهای اخیر در بحرین در حال وقوع است، با ابراز نگرانی خواستار خویشتنداری و عدم توسل به خشونت و توجه به مطالبات مردم در راستای تکمیل فرایند سیاسی در این کشور گردید.
کد مطلب 1256279
نظر شما