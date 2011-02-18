مرحله پایانی والیبال جوانان کشور شش تیمی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، نعمت قربانی صبح جمعه به خبرنگاران گفت: مرحله پایانی این رقابتها باحضور شش تیم کاله مازندران میزبان رقابتها، پره سرگیلان، خراسان شمالی، شهرداری تبریز، اگزوزجیحون آق قلا و سرخس برگزار می شود.

وی افزود: پیش از این قراربود این رقابتها با حضور هشت تیم برگزار شود، که تیم های ارومیه و شهدای نور از ادامه این رقابتها انصراف دادند.

مسئول کمیته اطلاع رسانی باشگاه کاله مازندران افزود: این رقابتها در یک گروه به صورت دوره ای به مدت پنج روز در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزارمی شود.

قربانی اضافه کرد: این رقابتها با حضور 16 تیم در مرحله مقدماتی برگزار شد و شش تیم جواز حضور در مرحله پایانی این رقابتها را کسب کردند.

از باشگاه کاله مازندران هم اکنون یک تیم در لیگ برتر و یک تیم در رقابتهای دسته یک باشگاه های کشور حضور دارند.