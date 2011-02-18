۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

مرحله پایانی والیبال جوانان کشور شش تیمی برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته اطلاع رسانی باشگاه کاله مازندران از برگزاری مرحله پایانی مسابقات والیبال جوانان باشگاه های کشور با حضور شش تیم از روز شنبه به میزبانی شهرستان آمل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، نعمت قربانی صبح جمعه به خبرنگاران گفت: مرحله پایانی این رقابتها باحضور شش تیم کاله مازندران میزبان رقابتها، پره سرگیلان، خراسان شمالی، شهرداری تبریز، اگزوزجیحون آق قلا و سرخس برگزار می شود.

وی افزود: پیش از این قراربود این رقابتها با حضور هشت تیم برگزار شود، که تیم های ارومیه و شهدای نور از ادامه این رقابتها انصراف دادند.

مسئول کمیته اطلاع رسانی باشگاه کاله مازندران افزود: این رقابتها در یک گروه به صورت دوره ای به مدت پنج روز در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزارمی شود.

قربانی اضافه کرد: این رقابتها با حضور 16 تیم در مرحله مقدماتی برگزار شد و شش تیم جواز حضور در مرحله پایانی این رقابتها را کسب کردند.

از باشگاه کاله مازندران هم اکنون یک تیم در لیگ برتر و یک تیم در رقابتهای دسته یک باشگاه های کشور حضور دارند.

