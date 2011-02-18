نظری دیگر جایی در تیم ملی فوتسال ندارد/ رفتارش در شان یک ملی پوش نیست

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در دیدار روز پنجشنبه تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان مقابل علم و ادب مشهد، مصطفی نظری دروازه بان ملی پوش تیم اصفهانی رفتاری از خود نشان داده که شان یک بازیکن ملی پوش را زیر سئوال برده است و به این خاطر دیگر جایی در تیم ملی فوتسال نخواهد داشت.

وی در ادامه با اعلام این خبر که برای دیدار دوستانه با تیم ملی فوتسال برزیل آرش نعمت اللهی به جای مصطفی نظری به اردوی تیم ملی دعوت شده است، افزود: مصطفی نظری در جریان دیدار گیتی پسند اصفهان و علم و ادب رفتاری ناشایست با مربیان و نیمکت نشینان این تیم داشته است. او ضمن توهین به مربیان خود، توپ را به سمت آنها شوت کرده است.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران رفتار نظری را توهین به مردم اصفهان، جامعه فوتسال و مربیان و بازیکنان تیم گیتی پسند خواند و گفت: نظری گردنکشی کرده و حتی در بین دو نیمه و در رختکن به مربیان تیم گیتی پسند توهین کرده است. آنچه در رختکن گذشته به ما مربوط نمی شود اما به خاطر رفتاری که این بازیکن در جریان مسابقه داشته است، با او برخورد کرده و نامش را برای همیشه از فهرست تیم ملی خط زدیم.

شمس همچنین تاکید کرد برای بررسی صحت و سقم آنچه در دیدار گیتی پسند و علم و ادب مشهد گذشته با مربیان، بازیکنان، داوران و ناظر بازی یاد شده تماس گرفته و نظرات آنها را نیز جویا شده است، افزود: نظری در نیمه دوم مسابقه یک توپ گرفته و فریاد زده است "من مصطفی نظری هستم" و تاکید کرده همه باید به او احترام بگذارند. این در شان یک بازیکن ملی پوش نیست و ما با بازیکنانی که مانند نظری رفتار می کنند، برخورد خواهیم کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: مصطفی نظری یکبار در دیدار ایران - اسپانیا در جام "گراند پریکس" برزیل رفتاری ناشایست از خود نشان داد و به هم تیمی‌هایش توهین کرد. من در پایان آن دوره از مسابقات نظری را از تیم ملی کنار گذاشتم و در غیاب او تیم به مصاف روسیه رفت. ما فکر می کردیم با آن کار نظری متنبه شده است اما ظاهرا اینگونه نبوده و این دروازه بان در رفتار خود تغییری به وجود نیاورده است.

تیم ملی فوتسال کشورمان در هفته پیش رو دو دیدار دوستانه را مقابل تیم ملی برزیل در سالن پیروزی اصفهان برگزار خواهد کرد.