دستگیری قاچاقچی عتیقه جات شمال پایتخت

سرهنگ بهروز رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران اطلاعات چندی پیش از طریق گزارشات مردمی از فعالیت فردی در خصوص خرید و فروش مجسمه های طلا و عتیقه جات در خیابان ظفر قرار گرفتند.

وی ادامه داد: ماموران پس از انجام تحقیقات گسترده دریافتند فردی به هویت نقی مدتی است به صورت غیر قانونی در شمال پایتخت به خصوص در محدوده خیابانهای ظفر و ولیعصر در رابطه با قاچاق عتیقه جات گران قیمت در سطح گسترده ای فعالیت دارد.

رئیس کلانتری 103 گاندی اظهار کرد: به دنبال به دست آمدن سرنخهایی از محدوده فعالیت متهم، ماموران اطلاعات کلانتری با انجام تحقیقات گسترده موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی از محلات خیابان ولیعصر شناسایی و او را دستگیر کنند.

وی گفت:از متهم 17 قطعه مجسمه فلزی زرد رنگ که به شکل سربازان دوران گذشته به ارتفاع 13 سانتیمتر کشف شد.

