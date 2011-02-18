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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دستگیری قاچاقچی عتیقه جات شمال پایتخت

دستگیری قاچاقچی عتیقه جات شمال پایتخت

رئیس کلانتری 103 گاندی از دستگیری قاچاقچی عتیقه جات گرانقیمت خبر داد و گفت: از متهم 17 قطعه مجسمه فلزی کشف و ضبط شده است.

سرهنگ بهروز رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران اطلاعات چندی پیش از طریق گزارشات مردمی از فعالیت فردی در خصوص خرید و فروش مجسمه های طلا و عتیقه جات در خیابان ظفر قرار گرفتند.

وی ادامه داد: ماموران پس از انجام تحقیقات گسترده دریافتند فردی به هویت نقی مدتی است به صورت غیر قانونی در شمال پایتخت به خصوص در محدوده خیابانهای ظفر و ولیعصر در رابطه با قاچاق عتیقه جات گران قیمت در سطح گسترده ای فعالیت دارد.

رئیس کلانتری 103 گاندی اظهار کرد: به دنبال به دست آمدن سرنخهایی از محدوده فعالیت متهم، ماموران اطلاعات کلانتری با انجام تحقیقات گسترده موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی از محلات خیابان ولیعصر شناسایی و او را دستگیر کنند.

وی گفت:از متهم 17 قطعه مجسمه فلزی زرد رنگ که به شکل سربازان دوران گذشته به ارتفاع 13 سانتیمتر کشف شد.
 

کد مطلب 1256282

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