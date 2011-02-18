محاکمه سران فتنه انتظار و وظیفه ای ملی و اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی و همچنین محمد رئوفی نژاد در بیانیه مشترک خود تاکید کردند: بی تردید محاکمه عوامل اصلی اغتشاشات اخیر بویژه سران فتنه انتظار و وظیفه ای است ملی و اسلامی که امید است مسئولانِ امر خصوصا قوه قضائیه با اقدام به موقع در محافظت و پاسداری از انقلاب اسلامی درنگ نکند .



این بیانیه می افزاید: سران فتنه با حرکت منافقانه خود در 25 بهمن ماه سعی کردند تا بار دیگر طعم خوش و شیرین وحدت ملی ، که در راهپیمایی 22 بهمن ماه رقم خورده بود را تحت تأثیر قرار داده و آن را با حمایت عده ای خود فروخته و معاند ، نزد ملت فهیم و ولایت مدار ایران اسلامی تلخ جلوه دهند .

در این بیانیه عنوان شده است: آری دَم از اسلام و انقلاب و امام و ملت زدن با معیار وشاخص آمریکائی و صهیونیستی و انجام اهداف آنان ، خشم ملت را بر می انگیزد و بلاشک مردم مسلمان و انقلابی ایران ، چونان همیشه حافظ انقلاب بوده و خواهند بود و با بصیرت بالای خود ، هیچگاه اجازه تعرض و ضربه زدن به نظام اسلامی را نخواهند داد .

بیانیه مشترک استاندار و امام جمعه زنجان تاکید می کند: ایران اسلامی با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ( مدظله‌العالی) و حضور گسترده مردم مؤمن و انقلابی دسیسه فتنه‌گران و آشوبگران را نقش بر آب می‌کنند و با یاری و مدد خداوند متعال این امانت گرانبهای انقلاب اسلامی را برای آیندگان به ودیعه می گذارند .

براساس این بیانیه عنوان شده است: در هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت ، پیامبر رحمت و مهربانی توطئه اخیر دشمن در ایجاد اغتشاش و به شهادت رساندن دو تن از هموطنان و بسیجیان خدوم را محکوم نموده و انتظار داریم با حضور پر شور و پر صلابت مردم شریف و همیشه در صحنه استان زنجان در راهپیمایی روز جمعه 29 بهمن ، حماسه پرشکوه دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رقم زده شود .