هفته ای یک پروژه ورزشی در مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، نصرالله پریچهره صبح جمعه در حاشیه بازدید از پروژه های ورزشی شهرستان آمل گفت: امسال هرهفته یک طرح ورزشی در مازندران افتتاح شده و در مجموع تاکنون 57 طرح ورزشی در قالب طرحهای مصوب سفرهای استانی دولت به مازندران بهره برداری شده است.

وی با اشاره به اینکه 77 پروژه ورزشی در مازندران با همکاری و مشارکت مردم در ساخت است، افزود: برای ساماندهی کمکهای مردمی و نیز خیران ، کمیته خیران ورزشی نیز در اداره کل تربیت بدنی مازندران تشکیل شده است.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران تصریح کرد: با هدف محرومیت زدایی و افزایش فضاهای ورزشی در همه مناطق مازندران به خصوص روستاها به حضور خیران در بخش ورزش نیاز است.

پریچهره، با اشاره به اینکه دردهه ‌فجر امسال 19طرح ورزشی درمازندران افتتاح شده است، افزود: از این تعداد 14 پروژه‌ ورزشی درروستاهای مازندران و پنج سالن دیگر درمناطق شهری در حال افتتاح است.

وی با اعلام اینکه تا پایان برنامه چهارم توسعه میزان فضاهای ورزشی درمازندران به 100 هزار مترمربع افزایش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: در دورنمای توسعه و دراجرای برنامه پنجم توسعه، سرانه یک متر و20 سانتیمتر مربع در مازندران پیش بینی شده است.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران ادامه داد: ساخت دو سالن ورزشی در شهرگزنک و بخش دابودشت آمل بزودی اجرایی خواهد شد.

پریچهره با بیان اینکه شهرستان آمل بیشترین تعداد طرح های ضربتی ورزشی مازندران را داشته است، یادآور شد: هم اکنون 14طرح ضربتی که شامل مجموعه های روباز ورزشی است حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.