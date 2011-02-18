محمد طلوعیدرباره جدیدترین طرح تصویب شده دراین کمیته به خبرنگار مهر گفت: در آخرین جلسه کمیته طرحی تصویب و به هیئت رئیسه انجمن ارائه شد که بر اساس آن از سال 90 از اعضای انجمن خواسته خواهد شد که 3 جلد از تازه‌های نشرشان را به انجمن هدیه دهند.

وی ادامه داد: از این کتابها دو جلد به کتابخانه های تاجیکستان و افغانستان هدیه می‌شود و یک جلد هم در کتابخانه انجمن قرار می‌گیرد.

دبیر کمیته بین‌الملل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان اجرای طرح را منوط به تصویب در هیئت رئیسه انجمن دانسته و تاکید کرد: کشورهای تاجیکستان و افغانستان به دلیل فارسی زبان بودن بهترین بازار برای عرضه کتاب‌های فارسی هستند و به همین دلیل ما با کتابخانه‌های آنها ارتباط برقرار کردیم که آنها نیز از این طرح استقبال کردند.

طلوعی افزود: این طرح فرصتی فراهم می‌کند ارتباطات فرهنگی کشورمان با تاجیکستان و افغانستان بیشتر شود و همچنین شرایطی فراهم می‌کند که ادبیات کودک و نوجوان ما در این کشورها شناخته شود.

وی با اشاره به اینکه نویسندگانی که عضو انجمن نیستند هم می‌توانند در این طرح شرکت کنند،‌عنوان کرد: ما به طور فصلی کتاب‌ها را برای آنها می‌فرستیم که اگر هر نویسنده‌ای علاقمند باشد هر تعداد کتاب هدیه کند ما این شرایط را برایش فراهم می‌کنیم.

این نویسنده در پایان گفت: هزینه‌های این طرح را انجمن تقبل می‌کند و تلاش ما برای هماهنگی بیشتر با سفارتخانه‌ها و کتابخانه‌های این کشورها ادامه دارد.