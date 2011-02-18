طرح فوریتی بزرگداشت هفته وحدت در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، طی سیاست گذاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و به مناسبت فرا رسیدن ایام میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص)، حضرت امام جعفر صادق (ع) و آغاز هفته وحدت، وی‍ژه برنامه هایی برای اجرا در مناطق 22 گانه و نواحی 123 گانه تبیین و در قالب طرح فوریتی بزرگداشت هفته وحدت از سوی دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران ابلاغ و در سطح شهر اجرایی شده است.

در این طرح فوریتی، همانند دیگر طرحهای شهرداری تهران، مشارکت معنادار شهروندان در اجرای برنامه های اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است و بخش اعظمی از برنامه های تدوین شده، در مساجد، هیئتهای مذهبی، تکایا و حسینیه های شهر تهران برگزار و مسئولان نواحی نیز بستر لازم این امر را فراهم کرده اند.

همچنین در این ایام ویژه برنامه هایی در بوستانها و مراکز فرهنگی و سرای محله های 374 گانه شهر تهران برپا و طی آن هر منطقه حداقل 2 برنامه شاد و مفرح با محوریت هفته وحدت برگزار خواهند کرد.

تجلیل از خانواده های موفق به مناسبت سالروز ازدواج حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت خدیجه (س) با برگزاری 123 جشن در شهر تهران و تجلیل و قدردانی از خانواده های موفق ساکن در نواحی و برپایی مسابقات مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی در ابعاد محله ای از دیگر سر فصلهای این طرح فوریتی به شمار می رود.