نگرانی آمریکا و پیمان ناتو از کاهش بودجه نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در این باره نوشت : محدودیتهای به وجود آمده در آلمان،‌ انگلیس، فرانسه و کاهش بودجه نظامی در کشورهای دیگر این خطر را به وجود آورده که این کشورها دیگر نتوانند مانند گذشته در ماموریتها و عملیات نظامی آمریکا را همراهی کنند.

در همین حال قانونگذاران اروپایی می گویند :‌ با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و تحولات بعد از پایان جنگ سرد کاهش بودجه نظامی یک امر ضروری است.



به نوشته واشنگتن پست در کنفرانس امنیتی اخیر در مونیخ این نگرانی کاملا مشهود بود به طوری که وزیران دفاع به جای صحبت کردن درباره تحولات مصر که خبر مهم جهانی بود از کاهش بودجه نظامی خود دفاع می کردند.



بر اساس این گزارش ،‌ آلمان قرار است طی سه سال آینده 11 میلیارد بودجه نظامی خود را کاهش دهد که در نتیجه تعداد پرسنل از 240 هزار نفر به 180 هزار نفر کاهش می یابد.



فرانسه و انگلیس نیز قرار است برنامه های مشترک نیروی هوایی و تحقیقات انرژی اتمی اجرا کنند .



سوئد برنامه سربازگیری را لغو کرده و نیروهای خود را به نصف کاهش داده است. سایر کشورهای عضو ناتو نیز به نوعی بودجه نظامی خود و تعداد نیروهای نظامی را کاهش داده اند که این موضوع سبب نگرانی آمریکا شده است.

