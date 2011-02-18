شرکت 90 هزار پرستار در انتخابات نظام پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی چراغی افزود: کل پرستارانی که در دور قبلی انتخابات نظام پرستاری شرکت کردند حدود 50 هزار نفر بودند در حالی که در این دوره حدود 90 هزار داوطلب داریم که افزایش این تعداد به دلیل قوانینی است که به نفع پرستاران مصوب شده و کارهای خوبی که توسط دولت و وزارت بهداشت صورت گرفته است.

وی گفت: حتی احساس می کنیم در ترکیب شرکت کنندگان این دوره انتخابات نظام پرستاری حضور مقاطع مختلف تحصیلی اعم از کارشناس و کارشناس ارشد و دکتری نیز از تنوع بیشتری برخوردار است.

چراغی با عنوان این مطلب که نظام پرستاری دو رسالت مهم دارد، افزود: یکی اینکه وکیل مدافع پرستاران است و دوم اینکه وکیل مدافع مددجویان است.

وی در خصوص دلایل استقبال پرستاران برای حضور در هیئتهای مدیره نظام پرستاری در انتخابات دوره جدید نظام پرستاری گفت: اجرای بحث استخدام 23 هزار پرستار و اجرای قانون ارتقا بهره وری که از زحمات وزیر بهداشت و نظام پرستاری است یکی از مهمترین دلایل اقبال پرستاران به انتخابات این دوره بوده است. زیرا این استخدامها باعث می شود نسبت پرستاران به تختهای بیمارستانی افزایش یافته و هم پرستاران از این افزایش سود ببرند و هم مردم از کیفیت خدمات بالینی بهتری در مراکز درمانی برخوردار شوند. در کل اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات پرستاران انگیزه آنان را بسیار بالاتر برده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور پرستاری، مهمترین اقدامات و برنامه های دوره جدید نظام پرستاری را پس از انتخابات، پیگیری بحث استخدامها و اجرای کامل قانون ارتقاء بهره وری دانست و افزود: نظام پرستاری در این دوره علاوه بر موارد ذکر شده بحث تعرفه گذاری خدمات پرستاری را هم پیگیری می کند، زیرا این قانون هنوز در ابتدای راه است.

وی افزود: بحث استانداردسازی رفتار حرفه ای پرستاران و نهادینه سازی راهنماهای بالینی و استانداردهای مراقبتی و ارتقاء آنها و ایجاد رابطه قویتر بین سیستم درمانی و آموزش در بخش پرستاری که همگی در نهایت منجر به افزایش کیفیت ارائه خدمات خواهد شد، موارد دیگری است که باید در دوره جدید نظام پرستاری مورد پیگیری قرار گیرد.