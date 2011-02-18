سرمایه گذاری 2.1 میلیارد دلاری برای ساخت 12 طرح پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر از ماهشهر، عبدالحسین بیات در مراسم افتتاح هشت طرح جدید پتروشیمی در بندر ماشهر با بیان اینکه برای ساخت و بهره برداری این طرحهای پتروشیمیایی در مجموع نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است، گفت: در مجموع این میزان سرمایه گذاری با مشارکت 60 درصدی دولت و 40 درصدی بخش خصوصی انجام شده است.

معاون وزیر نفت همچنین از افزایش 425 هزار تنی افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمیایی با راه اندازی این 8 پروژه خبر داد و افزود: در مجموع با راه اندازی این طرحها سالانه حدود 900 میلیون دلار درآمد ارزی نصیب اقتصاد کشور می شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه برای ساخت این طرحها حدود 12.5 میلیون نفر ساعت کار انجام گرفته است، اظهار داشت: همچنین با بهره برداری از این هشت طرح برای 900 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

وی با یادآوری اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون 12 طرح جدید پتروشیمیایی در بخشهای مختلف کشور نصب و راه اندازی شده اند، بیان کرد: برای راه اندازی این طرحها حدود 2.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با تاکید بر اینکه امسال در مجموع دو میلیون و 780 هزار تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران افزوده شده است، تبیین کرد: هم اکنون ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران 51 میلیون تن بوده و این در حالی است که عربستان و قطر به ترتیب 58 و 11 میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را دارند.

به گفته بیات امسال ایران در تولید و یا صادرات برخی از محصولات پتروشیمیایی همچون کود اوره و کود فسفاته به خودکفایی دست یافته است.