عربستان هم در مسیر انقلاب قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، طلال بن عبدالعزیز در گفتگو با شبکه بی بی سی عربی گفت : اگر اصلاحات صورت نگیرد عربستان می تواند کشور بعدی باشد که قیام های عمومی آن را در می نوردد.

این عضو ارشد خاندان سلطنتی آل سعودی گفت: عبدالله پادشاه عربستان تنها شخصی است که می تواند بطور واقعی اقدام به اصلاحات عمده مؤثر کند، اما اگر وی این کار را نکند می تواند خطری بزرگ کشور را تهدید کند.

وی که برادر ناتنی پادشاه است تنها فردی است که خواستار اصلاحات شده است. این شاهزاده همچنین گروه سیاسی لیبرالی تحت عنوان "جنبش شاهزاگان آزاد" را در سال 1958 راه اندازی کرده است.

گفتنی است این شاهزاده برای مدت کوتاهی در دهه 1960 به تبعید فرستاده شد اتهام وی در آن زمان برنامه ریزی برای آشوب بود

در پی قیام های اخیر در تونس، مصر، بحرین، اردن و چند کشور دیگر تلاش ها برای ممانعت از چنین حرکت هایی در عربستان افزایش داشته است.

هفته گذشته نیز یک گروه از اندیشمندان میانه رو و فعالان خواستار تاسیس نخستین حزب سیاسی تحت عنوان "حزب امت اسلامی" شدند.