21 هزار متر مربع پروژه عمرانی دانشگاهی در گرگان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا علی محسنی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: تا مهرماه سال اینده 21 هزار متر مربع فضای آموزشی و اداری و رفاهی و پژوهشی شامل خوابگاه شماره 2 خواهران به مساحت پروژه شش هزار و 200 متر مربع و ... در این واحد اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: استخر سرپوشیده به مساحت دو هزار و 260 متر مربع ، کتابخانه، آمفی تئاتر و مرکز ICT به مساحت 8300 متر مربع از دیگر طرحهاست.

به گفته محسنی، مجموعه ورزشی چند منظوره به مساحت سه هزار و 300 متر مربع ، ورودی کارکنان و اساتید به مساحت 110 متر مربع در این واحد دانشگاهی افتتاح خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد گرگان بیان کرد: با اضافه شدن این حجم از پروژه های عمرانی به فضاهای موجود در واحد گرگان ، فصل جدیدی از شکوفایی و تحول در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان رقم خواهد خورد.



وی با بیان این مطلب که در طراحی ، نظارت و اجرای آین پروژه ها به آخرین فناوریهای نو توجه شده است، گفت: اکثر این پروژه ها را می توان پروژه های مجهز به فناوریهای نسل سوم دانست.