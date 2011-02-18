کاخ سفید و مطالعه درخصوص انقلابهای دو دهه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، "توماس دونیلون" مشاور امنیتی باراک اوباما به معاونین و دستیاران خود دستور داده تا اطلاعات لازم درباره انقلابهای فراتر از خاورمیانه را جمع آوری کند تا برای انقلاب مصر از آنها بهره برداری کنند. اکنون پرونده های زیادی روی میز مشاور امنیتی اوباما قرار گرفته است.

براین اساس "مایکل مک فال" رئیس اداره امور روسیه و اروپا درشورای امنیت ملی مسئولیت این برنامه را برعهده دارد.



تمرکز اصلی بر روی انقلابها علیه دیکتاتورها از جمله خیزش مردم فیلیپین در سال 1986 علیه مارکوس، شورش مردم شیلی علیه دیکتاتوری پینوشه درسال 1990 و برکناری سوهارتو توسط مردم اندونزی درسال 1998 است.



یک مقام دولتی می گوید: پرونده های صربستان و لهستان نیز دراین مطالعات دیده می شود،اما از همه جالب تر برای آقای اوباما مورد اندونزی است که خودش در کودکی دراین کشور زندگی کرده است.



واشنگتن پست می افزاید : از شروع ناآرامی های(انقلاب مردم) مصر، کاخ سفید چندین کارشناس و تحلیلگر مربوط به انقلاب اندونزی را برای دریافت اطلاعات و مشاوره به شورای امنیت ملی فراخوانده است .



این اقدام به منظور مقابله با انتقاد محافظه کاران از سیاست دولت اوباما بود که می گفتند یک انقلاب شبیه به انقلاب سال 1979 ایران در قلب خاورمیانه در حال شکل گیری است.



کاخ سفید با "لری دایموند" از دانشگاه استنفورد که برروی دموکراسی مطالعات زیاد دارد ،‌ صحبت کرده است. "دونالد هورویتز" نویسنده کتابی درخصوص اندونزی به همراه تعدادی دیگر از جمله افرادی هستند که این روزها با مقامات کاخ سفید در رابطه با انقلابها و دموکراسی صحبت کرده اند.



دو کارشناس مطالعاتی می گویند در گفتگوهای خود با مقامات کاخ سفید گفته اند اگر چه این نگرانی وجود دارد که انقلاب مصر به سمت انقلاب اسلامی ایران برود، اما شباهتهای زیادی بین انقلاب مصر و خیزش مردمی در اندونزی وجود دارد.



واشنگتن پست درادامه می نویسد : کاخ سفید و کارشناسان مطالعاتی ازتجربه اندونزی برای تبدیل نمودن انقلاب مصر به دموکراسی بیشتر از از همه بهره برداری می کنند.



در اندونزی، سوهارتو همانند حسنی مبارک درمصر از متن ارتش به قدرت رسید و تا آخرین لحظات مورد حمایت آمریکا قرار داشت.



"کرن بروکس" مدیر بخش آسیای وزارت امور خارجه آمریکا در زمان بوش که در رابطه با خیزش مردم اندونزی به دولت کلینتون مشاوره می داده می گوید: هرچند شباهتهای زیادی بین سوهارتو و مبارک وجود دارد ولی نمی توان به طور قطع در ادامه مسیر مطمئن بود. با این حال تجربه ایران گزینه خوبی برای مصر نیست ولی نمی توان گفت که آینده براین مسیر نخواهد رفت . به همین دلیل است که کاخ سفید مطالعات زیادی را در این زمینه انجام می دهد.