انتظار مردم از قوه قضاییه برخورد جدی با سران فتنه است

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: پس از راهپیمایی 22 بهمن و حضور چشمگیر و انقلابی مردم ایران در این راهپیمایی، دنیا مبهوت شد و نهال امید در دل دوستداران انقلاب اسلامی بارور شد اما در چنین شرایطی مهره‌ های دست استعمار و سران فتنه با اشاره اربابان خارجی خود اقدام به صدور اطلاعیه برای راهپیمایی در 25 بهمن کردند.

وی افزود: این افراد برای انجام این اقدام تبلیغات گسترده ‌ای را به راه انداختند و در نهایت در 25 بهمن اراذل و اوباش منافق و سلطنت ‌طلب به صحنه آمدند و اقداماتی انجام دادند که البته با حضور ملت انقلابی و همیشه در صحنه ایران خنثی شد.

فرهمند بیان داشت: علت انجام این اقدام جاهلانه این است که سران استکبار توجه محافل رسانه‌ ای را از کشور انقلابی مصر به سمت ایران جلب کنند و وانمود کنند که این انقلاب در کشور مصر اقدامی عادی بوده و در ایران نیز دولت با چنین بحرانی روبروست.

نماینده مردم شهرستانهای ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس با بیان اینکه ملت ایران در 22 بهمن حمایت همه‌ جانبه خود را از مردم مسلمان مصر به نمایش گذاشته ‌اند و نیاز به حضوری دیگر در سه روز بعد از این اقدام ملی نبود، افزود: این اقدام یک اقدام انحرافی و تنها برای برگرداندن نگاه‌ های مردم جهان از سمت مصر بوده است.

فرهمند یادآور شد: اکنون جای این سئوال باقی است که نظام مقتدر اسلامی تا چه زمانی می‌ خواهد با عوامل سر سپرده به بیگانه مماشات کند.

وی افزود: مگر نه این است که کروبی و موسوی از رأفت نظام اسلامی گستاخ شده ‌اند و هرگاه مشاهده می ‌کنند که اقدامی از سوی ملت ایران رخ می‌دهد که موجبات تحقیر آمریکا و ایادی آنان در سراسر جهان را فراهم می ‌کند، با قصد تلخ کردن ذائقه مردم اقدامات کوری از قبیل حرکت 25 بهمن را به انجام می ‌رسانند.

فرهمند با محکوم کردن این اقدام که به دلیل بی ‌اعتنایی به حسن نیت مردم و در مسیر حمایت از بیگانگان صورت پذیرفته است، انتظار مردم از قوه قضاییه را برخورد سریع و قاطعانه با این مزدوران از خدا بی‌ خبر دانست.