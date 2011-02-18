دولت بدنبال ثبت رکورد جدیدی در بخش اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر درخرم آباد، حبیب الله دهمرده شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: یکی از مصادیق بارز خدمت رسانی به مردم ایجاد اشتغال است.

وی با بیان اینکه دولت در راستای ایجاد اشتغال برنامه های فراوانی دارد، خاطر نشان کرد: دولت در صدد است که با ایجاد اشتغال رکورد جدیدی را در استانهای مختلف کشور ثبت و ضبط کند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه دولت سعی دارد با ایجاد اشتغال و تامین مسکن نگرانی های مردم را در این زمینه از بین ببرد، عنوان کرد: دستگاههای اجرایی استان باید در راستای ایجاد اشتغال و تامین مسکن مردم استان نهایت همکاری را داشته باشند.

دهمرده با اشاره به تحقق بیش از 100 درصدی تعهدات در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی در استان، عنوان کرد: امید می رود تا پایان سالجاری آمار ایجاد فرصت های شغلی در استان افزایش بیشتری داشته باشد.

وی با تاکید بر تهیه آمار اشتغال به صورت کارشناسی، تصریح کرد: باید در این راستا شاخص هایی که وجود دارد از سوی همگان پذیرفته شود.

دهمرده با اشاره به راستی آزمایی آمار اشتغال در استان، یادآور شد: 10 درصد بانک اطلاعاتی افرادی که برای آنها فرصت شغلی ایجاد شده است توسط کارشناسان وزارت کار مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه آمار اشتغال استان با توجه به نظر این کارشناسان مورد تایید قرار گرفته است، بیان داشت: سلامت این آمار به تایید وزارت کار رسیده است.

استاندار لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تسریع کار ساماندهی گلزار شهدا در استان، بیان داشت: دستگاههای اجرایی لرستان باید همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند.

دهمرده از اختصاص اعتبار برای ساماندهی گلزار شهدای استان توسط استانداری خبر داد و یادآور شد: استانداری لرستان در راستای تصریع در ساماندهی گلزار شهدا در سالجاری اعتباراتی را اختصاص خواهد داد.

وی همچنین با تاکید بر همکاری دستگاهها در این زمینه، عنوان کرد: استانداری برای مشارکت دستگاهها در این زمینه در سال آینده نسبت به طراحی یک جدول اقدام خواهد کرد تا هر کدام از دستگاههای اجرایی بخشی از این مسئولیت را بر عهده بگیرند.

استاندار لرستان ادامه داد: در این راستا همچنین تلاش می شود که تخصیص بودجه ساماندهی گلزارها توسط استانداری به صورت نزدیک به 100 درصدی تحقق یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم استان لرستان در راهپیمایی روز 22 بهمن، خاطر نشان کرد: مردم استان لرستان با حضور با شکوه خود در راهپیمایی روز 22 بهمن زمینه یاس و نا امیدی مستکبران و دشمنان کور دل ایران را فراهم آوردند.

استاندار لرستان با اشاره به حرکتهای انقلابی در کشور های تونس، مصر و دیگر کشور های اسلامی عنوان کرد: الگو و مدل این حرکتهای انقلابی در این کشورها نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.