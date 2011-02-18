چراغ سبز شورای همکاری به سرکوب مردم/ تاکید عمومی بر ادامه اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین در سخنانی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، در تلاش برای منحرف کردن نگاهها از اعتراضات گسترده اکثریت جمعیت بحرین یعنی شیعیان که از سوی رژیم وابسته به اقلیت در معرض ظلم و سرکوب قرار دارد، مدعی شد : بحران داستان موفقیت همزیستی میان شیعه و سنی است.



وی که برای توجیه اقدامات وحشیانه نیروهای امنیتی رژیم بحرین علیه مردم معترض به ویژه در میدان اللولوء منامه افزود : وفاداری شیعیان بحرین فقط به بحرین است نه جای دیگر



از سوی دیگر وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حمایت کامل خود را از رژیم حاکم بر بحرین در برابر موج فزاینده اعتراضات اکثریت جمعیت این کشور اعلام کردند؛ بحرین یکی از اعضای این شورا است.



کمک عربستان و قطر برای سرکوب شیعیان بحرین



از سوی دیگر منابع آگاه در بحرین از مشاهده خودروهای نظامی نیروهای مسلح قطر خبر داد که با هماهنگی خودروهای گارد ملی عربستان به سمت بحرین برای شرکت در سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز این کشور حرکت می کرده اند.

به گزارش العالم، این منابع در گفتگو با پایگاه خبری "اسلام تایمز" اعلام کردند بیش از یکصد خودرو زرهی نیروهای مسلح قطر را مشاهده کرده اند که با هماهنگی خودروهای گارد ملی عربستان در نزدیک شهر بقیق عربستان به سمت بحرین در حرکت بودند.



برخی منابع اطلاع رسانی نیز روز دوشنبه از ورود نیروهای نظامی عربستان به خاک بحرین برای کمک به دولت این کشور به منظور احتمالا مقابله با اعتراضات مردمی خبر دادند.



شبکه خبری راصد نیز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که ستونهای طولانی از خودروهای نظامی گارد ملی عربستان را بامداد دوشنبه در پل ارتباطی عربستان به بحرین به نام پل "ملک فهد" مشاهده کرده اند که به سمت بحرین حرکت می کرده اند.



ناظران بر این باورند که ناآرامی های گسترده در بحرین نگرانی عربستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده نفت در جهان را درخصوص کشیده شدن اعتراضات به شهرهای این کشور با الگوگرفتن از دو انقلاب مردمی تونس و مصر برانگیخته است.



مسئولان عربستان در هفته های گذشته سه تظاهرات کوچک مردم را سرکوب و شرکت کنندگان در آن در شهرهای ریاض، جده والخبر بازداشت کردند.



نزدیکان به امیر نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان گفتند که این کشور در صورت خارج شدن وضعیت از کنترل در بحرین وارد عمل خواهد شد.



پایگاه شبکه تلویزیونی "بی بی سی" به نقل از یک کارشناس نزدیک به وزیر کشور عربستان اعلام کرد : دولت عربستان در صورت خارج شدن کنترل امور در بحرین وارد عمل خواهد شد.



عربستان بیش از دیگران به خاطر ارتباط تنگاتنگ خود با بحرین نگران و مضطرب است و به گفته بی بی سی، سعودی ها در کمک به دولت بحرین تردید نخواهند کرد و شاید در صورت خارج شدن کنترل امور خود به طور مستقیم وارد عمل شوند.



بر اساس این گزارش، "حمد بن عیسی آل خلیفه" شاه بحرین در کنار روابط قوی خود با خاندان سعودی، روابط خویشاوندی با امیر نایف دارد.



اعتراض جنبش خلاص بحرین به برخی کشورهای عربی



دبیرکل جنبش "خلاص" بحرین ، برخی کشورهای عربی را به دخالت در امور داخلی کشور متبوعش از طریق اعزام نیرو برای سرکوب مردم معترض به نظام بحرین متهم کرد.



"عبدالرؤوف الشایب" در گفتگو با العالم، ضمن محکوم کردن حمله نیروهای نظامی و امنیتی بحرینی به غیرنظامیان بیگناه گفت : رژیم بحرین بعد از سرکوب تظاهرکنندگان، مشروعیت خود را از دست داده است.



وی افزود: رژیم بحرین برای کسب و جلب حمایت برخی کشورهای عربی اجازه داده است تا نیروهای این کشورها تظاهرات مردم بحرین را سرکوب و دست به کشتار بزنند.



دبیرکل جنبش خلاص بحرین، شورای همکاری خلیج فارس را به نفاق و دورویی متهم کرد و اظهارداشت : اعضای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود برعدم دخالت در امور داخلی بحرین تاکید، اما برخی از این کشورها همزمان برای سرکوب تظاهرکنندگان بحرینی نیرو اعزام می کنند.



الشایب، رژیم بحرین را از ادامه سرکوب و کشتار بیشتر مردم معترض برحذر داشت و با بیان اینکه " لاوه بر کشته ها و زخمی ها ، بیش از 60 بحرینی معترض تاکنون ناپدید شده اند"، اعلام کرد : رژیم بحرین تلاش دارد، بر کشتار گسترده مردم بحرین سرپوش بگذارد، اما اجساد مردم بیگناهی را که در کنار خیابان ها رها شده و یا در سردخانه ها هستند، نمی شود ، پنهان کرد.



الشایب " کناره گیری آل خلیفه از قدرت" را بهترین گزینه برای پایان بحران این کشور دانست و گفت که آل خلیفه باید اجازه دهد تا مردم بحرین خود سرنوشت کشور و حاکمانشان را تعیین کنند.



دبیرکل جنبش خلاص مصر تاکید کرد : "مردم بحرین خواستار سرنگونی رژیمحاکم ، تشکیل دولت انتقالی متشکل از نمایندگان همه قشرهای جامعه بحرین هستند".



دبیرکل سازمان ملل متحد از اعتراض صلح طلبانه مردم بحرین حمایت کرد؛ بان کی مون با وحشتناک خواندن خشونتهای اخیر در بحرین گفت : سازمان ملل متحد از اعتراض صلح طلبانه مردم بحرین حمایت می کند.



تبدیل میدان اللؤلوء منامه به منطقه نظامی



محاصره میدان اللؤلوء در منامه توسط نیروهای امنیتی رژیم بحرین این میدان را که تا نخستین ساعات بامداد پنجشنبه صحنه تحصن گسترده مخالفان حکومت بود ، به منطقه ای نظامی تبدیل کرده است.

پیش بینی افزایش تنش در منامه



دبیرکل مجمع ملی دموکراتیک بحرین با اشاره به اینکه اوضاع شهر منامه بحرانی است و به سمت تنش هر چه بیشتر حرکت می کند، گفت : ما رژیم حاکم را با توجه به اقداماتش مسئول این تنشها می دانیم.



به گزارش مهر، فاضل عباس در گفتگو با العالم حمله بامداد پنجشنبه نیروهای امنیتی به تحصن کنندگان در میدان اللولوء در شهر منامه پایتخت بحرین اشاره کرد و گفت : این تنش آفرینی تاکید می کند که رژیم حاکم در تلاش برای گفتگو نیست و برخلاف ادعای خود، آزادی و دموکراسی در کشور نمی خواهد.



وی تصریح کرد: حمله وحشیانه به معترضان بر جدی نبودن کمیته تحقیق تشکیل شده از سوی شاه بحرین تاکید می کند و خون بحرینی ها در نزد رژیم تا اندازه ای کم ارزش شده است که در راستای باقی ماندن در قدرت، کشتن بی گناهان برای آن اهمیتی ندارد.



عباس با رد ادعای بیانیه وزارت کشور بحرین مبنی بر گفتگو با تحصن کنندگان در میدان اللولوء و هشدار قبلی به آنها گفت : این نیروها بدون هشدار قبلی به تحصن کنندگان که در چادرها درخواب بودند، حمله کرده و آنها را از چند طرف محاصره کردند.



وی افزود : نظامیان به سمت آنها متحصنان گلوله های پلاستیکی و گلوله های زمانی و گاز اشک آور شلیک کردند که به کشته و زخمی شدن شمار زیادی منجر شد.



عباس گفت : شماری از زنان و کودکانی که در میدان اللولوء بوده اند، جزء مفقودان هستند و مجمع ملی دموکراتیک تصمیم گرفته است که تا زمان روی کار نیامدن نظام مشروطه سلطنی در کشور، درهیچ انتخابات پارلمانی یا شورای شهر شرکت نکند.



وی تصریح کرد: هماهنگی بین شش جمعیت سیاسی مخالف از دو روز پیش برای راهپیمایی روز جمعه درجریان است و این راهپیمایی از مجتمع حیان به سمت میدان اللولوه برای همبستگی با معترضان برگزار خواهد شد.