ادامه مذاکرات با کارلوس کرش/ پیشنهاد مشاوره مربی پرتغالی با تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان با اعلام این خبر افزود: پس از آنکه کارلوس کرش از همکاری با فدراسیون فوتبال ایران انصراف داد، تماسهای ما با این مربی پرتغالی ادامه پیدا کرد و طی روزهای گذشته چندین بار با او تماس داشتهایم.
وی در ادامه از علاقه کارلوس کرش به کشورمان به نیکی یاد کرد و گفت: این مربی پرتغالی پذیرفته و پیشنهاد کرده است که به عنوان مشاور در کنار تیم ملی فوتبال کشورمان باشد و در زمانهای تعیین شده به ایران سفر کرده و نقطه نظرات فنی خود را با مربیان این تیم و مسئولان فدراسیون در میان بگذارد.
سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با تاکید براینکه کارلوس کرش پیشنهاد فدراسیونهای فوتبال عربستان و آنگولا و دو تیم برزیلی را رد کرده است، گفت: ما برای اینکه کارلوس کرش به عنوان مشاور فنی در کنار تیم ملی فوتبال ایران باشد، رضایت نداریم و به دنبال این هستیم که به شکلی دیگر از این مربی پرتغالی در فوتبال ایران استفاده کنیم.
ترابیان که در برنامه ورزش و مردم گفتگو می کرد، اظهار داشت: به حضور کارلوس کرش در فوتبال ایران خوشبین هستم. در صبحتهایی که طی روزهای اخیر با این مربی داشتهام، تاکید کردم برای حضور در تیم ملی فوتبال ایران در قراردادی که پیش از این به او پیشنهاد شده است، دست نخواهیم برد و رقم قرارداد همانی است که پیش از این مشخص شده و به توافق طرفین رسیده بود.
وی در خاتمه تصریح کرد: کرش به ایران و فوتبال کشورمان علاقمند است و تمایل دارد در فوتبال ما فعالیت کند اما باید نگرانیهای این مربی برطرف شود. ما باید راههایی پیدا کنیم که نگرانیهای کرش برای حضور در فوتبال ایران برطرف شود.
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