به گزارش خبرگزاری مهر، دومین ‌شماره دوفصلنامه علمی-تخصصی تفکر و کودک به موضوعاتی چون فلسفه برای کودکان و نوجوانان و آموزش تفکر (تفکر انتقادی، خلاق، مسئولانه و...)، فلسفه برای کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش، آموزش اخلاقیات، حقوق شهروندی و اخلاق زیستی، فلسفه برای کودکان و نوجوانان و جامعه مدرن، حقوق آموزشی کودکان و نوجوانان و مسئولیتها، فلسفه برای کودکان و نوجوانان و روانشناسی کودک و فلسفه برای کودکان و نوجوانان و ادبیات داستانی اختصاص خواهد داشت.

فلسفه برای کودکان و نوجوانان در برنامه‌های مختلف آموزشی، فلسفه برای کودکان و نوجوانان در کشورهای مختلف دنیا و دستاوردهای آن، فلسفه برای کودکان و نوجوانان در ایران؛ زمینه‌ها و چالشها و فلسفه دوران کودکی از دیگر موضوعات پیش بینی شده برای درج در فصلنامه "تفکر و کودک" است .

علاقمندان می‌توانند مقاله‌های تألیفی خود را درباره موضوعات اعلام شده برای چاپ در این دو فصلنامه به آدرس الکترونیک fabak.j@ihcs.ac.ir ارسال کنند .