بررسی عملکرد بخش فولاد در سالهای مختلف برنامه چهارم

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن مرکز مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: در طول برنامه چهارم بخش دولتی در اکثر موارد مربوط به تولید فولاد خام، محصولات فولادی و تولید سنگ آهن و کنسانتره همگام با اهداف برنامه بوده است، اما بخش خصوصی با توجه به استراتژی نادرست وزارت صنایع و معادن در صدور پروانه‌های تولید و بهره‌برداری فولاد خام و محصولات فولادی در مقیاس کوچک و بالابودن هزینه‌های تولید، نتوانسته است متناسب با ظرفیت نصب شده به تولید بپردازد.

عدم حمایت مالی دولت در دوران بحران از کارخانجات بخش خصوصی، وجود واردات بی‌رویه محصولات چینی با قیمت پائین‌تر از قیمت بازار، کنترل مدیریت شده قیمت در بازار فولاد توسط وزارت صنایع و معادن، قطع برق و گاز کارخانجات در تابستان و زمستان به دلیل کمبود، بالابودن بروکراسی برای افزایش یا کاهش تعرفه واردات در مواجهه با بحران‌های افزایش یا کاهش قیمت جهانی فولاد و... از جمله مشکلات بخش خصوصی بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: در بخش تولید سنگ آهن و کنسانتره نیز به دلیل نبود استراتژی مشخص، میزان سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و استخراج سنگ آهن متناسب با ظرفیت ایجاد شده در بخش تولید فولاد خام و محصولات فولادی نبوده و در سال‌های آینده بیش از نیمی از ظرفیت ایجاد شده در این بخش‌ها به دلیل نبود مواد اولیه با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

مرکز پژوهشها در ادامه به منظور بهبود وضعیت بخش فولاد و رقابتی کردن این صنعت، پیشنهاداتی بدین شرح ارائه داد:

- نقش بخش خصوصی در زنجیره تولید فولاد، از اکتشاف و استخراج سنگ آهن تا تولید محصولات فولادی به طور صریح و روشن در استراتژی بخش صنعت و معدن مشخص شود.

- سیاست‌های حمایتی مدون و مشخص از حضور بخش خصوصی در تولید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن اتخاذ شود، زیرا در حال حاضر بخش خصوصی فضای لازم برای فعالیت را ندارد.

- با اتخاذ استراتژی همسان در کل زنجیره ارزش تولید فولاد، سیاست‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اکتشاف، استخراج، کنستانتره‌سازی، تولید فولاد خام و محصولات فولادی، از ایجاد ظرفیت‌های مازاد در یک بخش و کمبود مواد اولیه (همچون سنگ آهن و کنسانتره) جلوگیری شود تا سیاست تداوم افزایش تولید فولاد خام طبق سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی به طور عملی محقق شود.