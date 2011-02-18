به گزارش خبرنگار مهر، مجید جعفری کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر که کارگردانی نمایش‌هایی چون "کریولاتوس"، "الکترا"، "پرومته در زنجیر"، "آنتیگونه"، "هملت"، "خاطره دو دوشنبه"، "خسیس" بر عهده داشته است، بعد از سال‌ها فاصله گرفتن از تئاتر حرفه‌ای و اجرای نمایش‌های طنز در تئاتر آزاد به تازگی نمایش "ساحره سوزان" اثر آرتور میلر را در سالن قیام روی صحنه برده است. به بهانه اجرای این نمایش و بازگشت او به دنیای گذشته‌اش با این کارگردان گفتگو کردیم.

* خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و هنر: شما سال‌ها از تئاتر حرفه‌ای فاصله گرفته‌اید و مدت‌ها است که در تئاتر آزاد به فعالیت می‌پردازید. چه چیز باعث شد که از فضای تئاتر کمدی فاصله بگیرید و نمایشنامه‌ای از آرتور میلر را برای اجرا آماده کنید؟

- مجید جعفری: واقعیت این است که تئاتر، تئاتر است بنابراین فرقی نمی‌کند که هنرمند چه نمایشی را روی صحنه ببرد. فقط ممکن است سلیقه مخاطب تفاوت کند. ممکن است مخاطبان از نمایش‌های کمدی، تراژدی و یا اجتماعی استقبال کنند اما نفس اجرای یک نمایش اهمیت دارد و اینکه هر نمایش به بهترین شکل خود، با کیفیتی مناسب و با احترام به تماشاگر روی صحنه برود.

بعد از سال‌ها فعالیت در تئاتر آزاد به این نتیجه رسیدم که باید تئاتری از نوع دیگر را نیز در همین مکان اجرا کنم. معتقدم وقتی که پتانسیلی قوی مانند تئاتر آزاد وجود دارد و افرادی حرفه‌ای و آشنا به هنر نمایش در آن فعالیت می‌کنند امکان به اجرا بردن نوع دیگری از تئاتر نیز وجود دارد. بنابراین تصمیم گرفتم نمایش "ساحره سوزان" اثر آرتور میلر را با همان گروه تئاتر آزاد روی صحنه ببرم.

* اجرای این نمایش با بازیگران گروه آزاد برایتان رضایت بخش بود؟

- بله. کار کردن به این گروه بسیار موفقیت‌آمیز بود. خوشحالم که این گروه همانقدر که در اجرای نمایش‌های کمدی موفق بودند در اجرای این نمایش هم موفق عمل کردند. فکر می‌کنم در آینده نیز دوباره این نوع تئاتر را در کنار تئاترهایی که در گذشته در گروه آزاد کار می‌کردم و بیشتر نمایش‌های کمدی بودند روی صحنه ببرم.

* مسئله جالب توجه در کار شما این است که تصمیم گرفتید این نمایش را در همان مکانی که تئاترهای آزاد اجرا می‌شوند روی صحنه ببرید نه مثلا تئاتر شهر و یا تماشاخانه ایرانشهر. با این کار مخاطب عام نیز با نوع دیگری از تئاتر آشنا می‌شود.

- قصد من هم همین بوده است که مخاطب عام با تئاتر حرفه‌ای و نویسندگان مطرح دنیای نمایش آشنا شود. مخاطب برای من محترم است و همیشه علاقمند بودم که راضی از سالن تئاتر خارج شود. بنابراین اگر اصحاب رسانه و مطبوعات از این نمایش حمایت کنند و اطلاع رسانی درستی انجام گیرد مطمئنا نمایش "ساحره سوزان" از استقبال خوبی برخوردار می‌شود.



این نمایشنامه اثر بسیار بزرگی در دنیای معاصر است و یکی از آثار معروف و محبوب آرتور میلر به حساب می‌آید. حدود چهار ماه برای این نمایش تمرین شده است و تلاش کردیم که کاملا وفادار به متن اصلی نمایش را روی صحنه ببریم.

* برای اجرای این نمایش قراردادی با شما از جانب نهادی دولتی بسته شده است یا اینکه هزینه نمایش قرار است تنها از طریق گیشه تامین شود؟

- برای اجرای این نمایش قراردادی با دولت امضا نشده است. همه هزینه‌ها از طریق گیشه تامین می‌شود. البته بعد از کسر شدن هزینه اجاره سالن. برای اجرای این نمایش‌ها وابستگی به دولت را کاهش دادیم و تلاش کردیم بدون حمایت نهادی دولتی اثری را روی صحنه ببریم. این کار یک تجربه است و تلاشی برای نزدیک شدن به تئاتر خصوصی.

بعد از اجرای این نمایش مشخص می‌شود که آیا می‌توان اثری جدی و فرهنگ‌ساز را بدون حمایت و با ایستادن روی پای خود اجرا کرد یا نه؟ البته در این کار باید از طریق رسانه ها و تبلیغات شهری اطلاع رسانی مناسبی صورت گیرد تا مخاطبین متقاعد شوند که به دیدن نمایشی جدی و با کیفیت می‌روند. مخاطب این نوع تئاتر بسیار زیاد هستند به شرط اینکه از اجرای این نوع نمایش‌ها در مکانی غیر از تئاتر شهر مطلع شوند. در غیر این صورت اجرای این نمایش‌ها با شکست مواجه می‌شود و ما باید دوباره به اجرای کارهای طنز رو بیاوریم.



* چه تبلیغاتی برای اجرای این نمایش صورت گرفته؟

- بنرها و تبلیغات خیابانی هنوز آماده نشده‌اند اما تراکت‌هایی چاپ شده که افراد گروه در همه مناطق فرهنگی و هنری در حال پخش آن هستند. اگر اجرای این نمایش با موفقیت همراه شود قطعا تلاش می‌کنیم تا بعد از عید نیز اجرای آن ادامه پیدا کند. در نمایش "ساحره سوزان" که هر شب ساعت 20 و به مدت 140 دقیقه در سالن قیام واقع در چهارراه طالقانی روی صحنه می‌رود بازیگرانی چون اسماعیل بختیاری، بهرام ابراهیمی، مهدی خزل‌بانی، رضا شفیعی، مروارید جعفری، نرگس امینی، شهره نیک‌نام، سحر زنجانی، نادره شهابی، بابک والی، سامان ارسطو، امین مومنی‌پور و... حضور دارند.

نمایش Crucible یا "بوته آزمایش" که در ایران با نام "ساحره سوزان" شهرت دارد و بر اساس یک واقعه تاریخی در ماساچوست در سال 1692 نوشته شده، داستان تعدادی دختر شانزده، هفده ساله است که به تلقین دختری افراد بی‌گناهی را به این اتهام که از شیطان دستور می‌گیرند به چوبه‌دار می‌سپارند.

آرتور میلر این نمایشنامه را در اوایل دهه 1950 در پاسخ به جریان مک‌کارتیسم نوشت که در آن دولت وقت آمریکا تعداد زیادی از شهروندان این کشور را در لیست سیاه اتهام کمونیست قرار داده بود.