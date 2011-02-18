به گزارش خبرنگار مهر قطعنامه راهپیمایی سراسری مردم ایران در محکومیت جنایات سران فتنه در هشت بند قرائت گردید که متن کامل آن به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمان الرحیم

مُحَمَّدٌ رَسُولُ‌اللهِ وَ الَّذینَ مَعَهٌ اَشِدّاءٌ عَلَی‌الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم فتح ـ آیه 29

در حالی که انوار تابناک انقلاب اسلامی و پژواک فریادهای دشمن‌شکن و ضداستعماری و استبدادی نهضت ملّت بصیر و آزادی‌خواه ایران به رهبری پربرکت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(رضوان‌الله تعالی علیه)

با در نوردیدن مرزهای جغرافیایی و سیاسی، آزادی و رهایی ملت‌های مسلمان منطقه و جهان را نوید می‌دهد و بارقه‌های بیداری اسلامی با رویش جوانه‌های انقلاب در اقصی نقاط عالم ارکان سلطه نظام استکبار جهانی را به لرزه افکنده است،

عمله‌های سیاسی آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل که بقاء خویش را در ادامه فتنه‌گری می‌بینند برای اثبات نوکری و وابستگی خود با فراخوانی مذبوحانه و دعوت از مشتی منافق و تفاله‌های سلطنت‌طلب و اوباش ضد انقلاب برای ایجاد اغتشاش در بیست و پنجم بهمن ماه با هدف خشنودسازی بیگانگان و امید دادن به دشمنان دین و ملت و فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه و شبکه‌های صهیونیستی و آمریکایی، کوشیدند تا با انتقام‌گیری از استقامت و استواری ملتی بصیر که با تکیه بر مواضع هدایت‌گرانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دفاع از اصول و آرمان‌های ارزشی انقلاب اسلامی، جریان نفاق و برانداز را در نهم دی و بیست و دوم بهمن سال 1388 در گورستان خشم و نفرت خود دفن نمود، فضایی از رعب و وحشت را برای سرپوش نهادن به شکست‌های پی در پی و مفتضحانه اربابان خارجی خود و کم سو نمودن فروغ بیداری اسلامی در منطقه ایجاد نمایند، اقدام رذیلانه‌ای که برگ ننگین دیگری را بر پرونده سراسر سیاه و خائنانه سران فتنه و جبهه نفاق نوظهور افزود.



اکنون در آستانه ایام ولادت حضرت ختمی‌ مرتبت، محمد مصطفی(صلی‌الله علیه و آله و سلم) و آغاز هفته وحدت ما شرکت‌کنندگان در این تظاهرات اعتراض‌آمیز در اوج خشم و نفرت نسبت به فتنه‌افروزی و وحدت‌شکنی جریان نفاق نوظهور و همصدایی سران فتنه با معاندان شناخته شده انقلاب و نظام اسلامی مواضع انقلابی خود را با ندای توحیدی الله اکبر اعلام می‌داریم:

1ـ حماسه‌سازان شگفتی‌آفرین بیست و دوم بهمن، سناریوی دروغین حمایت از مردم مصر و دعوت سران فتنه برای ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در بیست و پنجم بهمن ماه را تلاشی مذبوحانه برای محو حلاوت و شیرینی دستاوردهای حضور میلیونی ملّت شجاع و قهرمان ایران اسلامی در راهپیمایی یوم‌الله بیست و دوم بهمن که بر اساس عشق و ارادت به امام(ره) و خط اصیل آن پیرمراد در پیروی از ولایت فقیه به حماسه‌ای عظیم برای نمایش ایمان و بصیرت و وحدت و پیوند دوباره ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل گردید دانسته و آن را خدمت به دشمنان اسلام و اقدامی در جهت جلوگیری از بازتاب همبستگی ملی و حمایت مردم شریف ایران از قیام ملت به پا خواسته مصر می‌داند و آن را شدیداً محکوم می‌نماید.



2ـ راهیپمایی شکوهمند بیست و دوم بهمن ماه همه ساله موج بزرگی از امید و خودباوری را در دل شیفتگان انقلاب اسلامی و مردم آزادی‌خواه جهان نسبت به استحکام و عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی و ناامیدی و یأس را در اردوگاه دشمنان کوردل نسبت به عدم تأثیر توطئه‌های گوناگون استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا بر علیه نظام و انقلاب ایجاد می‌سازد، ما تظاهر‌کنندگان دعوت به اغتشاش در بیست و پنجم بهمن را عدم همراهی آشکار سران فتنه با ملت بزرگ ایران و به رسمیت نشناختن بیست و دوم بهمن به عنوان روز حاکمیت و پیروزی ملت ایران بر کفر و نفاق و استکبار جهانی توسط مردگان سیاسی دانسته و این دعوت را اعلام رسمی جداسازی راه سران فتنه و عوامل وابسته‌شان از اقیانوس عظیم ملّت بزرگ ایران و دوری از صراط مستقیم نهضت و انقلاب اسلامی و پشت کردن به آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) می‌دانیم و خواستار برخورد شدید دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی با عوامل داخلی و پیاده نظامان رژیم صهیونیستی می‌باشیم.

3ـ ملت ایران آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی را دشمنان اصلی انقلاب اسلامی و سیاست‌های استعماری آنان را اقدامی در جهت چپاول و غارت کشورهای اسلامی و مردم مسلمان می‌داند و هر اقدامی که موجب خوشحالی، تأیید و تشویق استکبار جهانی و هم‌پیمانانشان شود را خوشخدمتی و ابراز نوکری به بیگانگان قلمداد نموده و بازی علنی موسوی و کروبی در پازل آمریکا و انگلیس و رژیم جنایتکار اسرائیل و نقش‌آفرینی در سناریوی طراحی شده توسط دشمن را خروج آنان از آرمان‌های امام(ره) و انقلاب و مخالفت با اراده و خواست ملّت شریف ایران و عمق وابستگی و انحراف سران فتنه دانسته و نفرت و انزجار و برائت خود را از حامیان خارجی و داخلی آنان اعلام می‌داریم.



4ـ شنیدن صدای نفاق و ورشکستگان سیاسی و تفاله‌های رژیم نگون‌بخت سلطنتی از حلقوم موسوی و کروبی و اقدام جنایتکارانه عوامل مزدور در ایجاد اغتشاش و آشوب و شهید و مجروح نمودن تعدادی از هموطنان عزیز بار دیگر پرده از چهره خبیث مهره‌های سوخته استکبار و لاشه‌های متعفّن سیاسی فتنه 88 برداشت و نشان داد که اتّحاد پلید و شوم جیره‌خواران و وابستگان مزدور روی دیگری از نفاق نوظهور و تلاش استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌‌الملل برای گشودن راهی است که در سال 1360 با عزم و اراده راسخ و استوار ملت غیور و موضع سرسختانه امام عزیز مسدود و منجر به فرار معاندان جنایتکار و پناه گرفتن آنان در زیر چتر حمایتی صدام جنگ‌افروز و خون‌آشام گردید لذا، ملت ایران پیوستن موسوی و کروبی به اردوگاه جبهه کفر و نفاق و تحرکات مذبوحانه آنان را ادامه اقدامات کور و جنایتکارانه منافقان به دستور اربابان خارجی‌شان دانسته و آن را شدیداً محکوم می‌نماید.



5ـ اکنون که هدایت‌های روشنگرانه رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی و خویشتن‌داری مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی و صبر ملت غیرتمند ایران نتوانسته است سران گمراه فتنه را از جهالت و خواب غفلت بیدار نموده و آنان را از سقوط در جهنم پستی و رذالت و همراهی با دشمنان دیرینه اسلام و انقلاب اسلامی باز دارد ملّت آزاده و شهید‌پرور ایران اجازه نخواهند داد مشتی قدرت‌طلب خود فروخته و ایادی درونی استکبار با عصیان و گردنکشی ارزش‌های اسلامی را به تمسخر گرفته و آرامش جامعه را بازیچه حقد و کینه و خودخواهی قرار دهند و علی‌رغم آغشته بودن دستان کثیفشان به خون جوانان عزیز از مجازات گریخته و با قرار گرفتن درحاشیه امن همچنان با صدور بیانیه‌های فتنه‌انگیز زمینه خوش‌رقصی برای دشمنان انقلاب اسلامی به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و اذباب داخلی‌شان را فراهم نمایند.



6ـ با توجه به فرمایش قاطعانه حضرت امام(رحمة الله علیه) که فرمود: کسانی که دعوت به راهپیمایی غیرقانونی و اغتشاش می‌کنند مفسد‌فی‌الارض هستند، شرکت‌کنندگان در این تظاهرات اعتراض‌آمیز موسوی و کروبی را مصداق بارز فرمایش آن حضرت دانسته و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغداری که از خرداد سال 88 تا کنون فرزندانشان آماج تیر کینه و بغض منافقان و وطن‌فروشان قرار گرفته‌اند، سران فتنه را مسئول تمامی خون‌های به ناحق ریخته شده و همچنین خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اغتشاشات و آشوب‌های فتنه‌گران می‌داند و با محکوم نمودن هر گونه کوتاهی و تعلّل در انجام وظیفه نهادهای مربوطه و درخواست اشدّ مجازات برای سران فتنه، از قوه قضائیه مصرّانه می‌خواهیم تا فوری و بی‌درنگ به شکایات واصله رسیدگی و با محاکمه موسوی و کروبی که هدفی جز شکستن اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمت به دشمنان اسلام و انقلاب ندارند، مزدوران استکبار را به سزای اعمال خیانتکارانه خود برسانند.



7ـ باتوجه به مواضع روشنگرانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی و آشکار شدن اهداف اقدامات ساختارشکنانه سران فتنه، ملت ایران از خواص خاموش و دارای مواضع مبهم و دو پهلو می‌خواهد تا ضمن پرهیز از گفتار و رفتار بیگانه‌پسند و ریختن آب به آسیاب فرصت‌طلبان، در اسرع وقت مواضع خود را به صورت روشن، دقیق و واضح نسبت به سران فتنه و حامیان بیگانه آنان اعلام نمایند.



8ـ ملت هوشیار و بصیر ایران بار دیگر حمایت خود را از قیام مردم مصر که با الگو قرار دادن انقلاب اسلامی می‌رود تا طومار فرعونیان زمان را در هم پیچد اعلام داشته و رساترین پاسخ به اقدامات رذیلانه و تبلیغات پوچ و دروغین رسانه‌های آمریکا، انگلیس، اسرائیل غاصب و همپیمانانشان را پیروی کامل از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی و حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ادامه راه شهیدان گرانقدر راه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی می‌داند.

والسلام علیکم و رحمة‌‌الله و برکاته

بیست و نهم بهمن 1389 هجری شمسی

چهاردهم ربیع‌الاول 1432 هجری قمری

مطابق با هیجدهم فوریه 2011 میلادی