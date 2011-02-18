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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

برای اولین بار؛

نرم افزار کنترل و اتوماسیون خطوط 70 کیلو آمپری احیای آلومینیوم تولید شد

نرم افزار کنترل و اتوماسیون خطوط 70 کیلو آمپری واحد احیای آلومینیوم برای اولین بار در ایران توسط مهندسان شرکت ایرالکو طراحی و تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، مدیر واحد تحقیقات آلومینیوم ایران (ایرالکو) با بیان این مطلب افزود: این نرم افزار حدود یکسال به کار گرفته شده که عملکرد بسیار مناسبی داشته است.

علیرضا احمدی افزود: صرفه جویی ناشی از این نرم افزار برای هر واحد، حدود 500 هزار دلار برآورد می شود که می توان آن را در تمام واحدهای احیای آلومینیوم مورد استفاده قرار داد.
 
وی با اشاره به مهمترین پروژه های انجام شده در یکسال اخیر توسط این واحد تصریح کرد: پروژه های بهسازی سلولهای احیای خطوط قدیم و طراحی و ساخت سیستم کنترل دمای گازهای خروجی از دودکش پخت آند، با هدف بهبود فرآیند تولید، پروژه بهسازی میز و صفحات ریخته گری بیلت با هدف بهبود کیفیت تولید و نیز پروژه طراحی سیستم بازیافت آلومینیوم از سرباره، با هدف اصلاح الگوی مصرف اجرا شده است.
 
مدیر واحد تحقیقات آلومینیوم ایرالکو با بیان این که تدوین دانش فنی آلومینیوم بویژه بخش «شمش ریزی» در دستور کار مهندسان این واحد قرار گرفته است، اظهار داشت: شرکت ایرالکو در راستای بومی سازی در صنعت آلومینیوم و طبق برنامه ریزی های به عمل آمده در مورد تامین مواد اولیه فلورایدی و نیز بومی سازی خط احیا، با ایمیدرو همکاری نزدیکی دارد.
کد مطلب 1256364

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