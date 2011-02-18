90 در صد شاغلین کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارمی گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، صادق محصولی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی بهزیستی فارس گفت: در بحث هدفمند کردن یارانه ها جامعه هدف و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی مورد توجه خاصی قرار گرفته اند که در این راستا تحت پوشش قرار گرفتن افرادی که تحت پوشش این سازمان بودند ولی تا به امروز بیمه نداشتند از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی ادامه داد: در این طرح سالمندان،معلولین و زنان سرپرست خانواری که تا به امروز بیمه نبودند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند و 37 درصد حق بیمه آنها را دولت یارانه پرداخت می کند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: با اجرایی شدن این قانون حدود سه میلیون و 200 هزار نفر به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی اضافه می شود که شاهد افزایش مطلوب ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی خواهیم بود.

محصولی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در دولت نهم و دهم تلاشهای خوبی برای خدمات رسانی به جامعه هدف صورت گرفته، یادآور شد: تلاش های خوبی در جهت افزایش کیفیت و کمیت جامعه هدف انجام شده و به صورت راهبردی سعی شده که در جهت توانمند سازی اقتصادی این افراد تلاش شود.

وی ادامه داد:بحث مسکن و اشتغال از جمله مواردی است که سعی شده جامعه هدف ما از آن بهره مند باشد که در این راستا راه اندازی مراکز حرفه آموزی معلولین از جمله این اقدامات است که امروز در شیراز نیز این مرکز برای اولین بار راه اندازی شد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نشاط و شادابی از جمله مواردی است که باید معلولین و افراد تحت پوشش از آن بهره مند باشند، گفت: تاکنون هراندازه که برای این گروه از جامعه فعالیت کردیم باز هم کم است چراکه به طور یقین این افراد به ظاهر ناتوان از توانایی هایی بیشتر از ما افراد به ظاهر توانان برخوردار هستند.

محصولی با بیان اینکه توانایی این افراد در بخشهای مختلف به خصوص در بحث ورزش ثابت شده است، خاطرنشان کرد: ورزش از جمله مواردی است که باید دربحث افراد تحت پوشش به آن توجه فراوان داشت چراکه توانمندیهای این گروه در بخش ورزش ثابت شده و در مسابقات گوانگجو نیز شاهد افتخار آفرینی تیم معلولین ایران بودیم که در این راستا اقدام به راه اندازی مجموعه های ورزشی بیشتر برای افراد تحت پوشش کردیم.