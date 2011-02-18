تغییر مالکیت 1.1 میلیارد سهم/ رشد دسته جمعی شاخص های بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، خریداران برای جابجایی این تعداد اوراق بهادار، بیش از 86 هزار و 196 بار به دفاتر کارگزاری سراسر کشور مراجعه و فرم درخواست خرید پر کردند.

این جابجایی سهام موجب شد تا شاخص کل بازار طی هفته گذشته 259 واحد افزایش یابد و مجموع 22 هزار و 188 واحد را در کارنامه کاری خود به ثبت برساند. شاخص قیمت و سود نقدی نیز در این هفته کاری بیش از یک هزار واح بالا رفت تا مجموع این شاخص هم به رقم 90 هزار و 974 واحد برسد.

در این میان شاخص شناور آزاد 331 واحد افزایش یافت و به مجموع شاخص صنعت 271 واحد افزوده شد. در مقابل شاخص مالی که بیانگر عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری بازار سهام است، طی 5 روز کاری هفته پیش حدود 323 واحد کاهش را به ثبت رساند.

همچنین هفته گذشته 558قرارداد آتی سهام معامله شد که ارزش این داد و ستد ها معادل 22 میلیارد و 858 میلیون ریال اعلام شده است . این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 4 هزار و 677 قرارداد آتی سهام در بازاراوراق بهادار تهران مورد داد و ستد قرار گرفته که ارزش آن معادل 140 میلیارد و 347 میلیون ریال است.



