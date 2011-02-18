50 درصد مسافرتها از اردبیل با اتوبوس انجام می گیرد

به گزارش خبر نگار مهر در اردبیل، علی رحمتی پیش از ظهر جمعه در پایان اولین دوره آموزش رانندگان بخش حمل و نقل کالا و مسافر در اردبیل اظهار داشت: 38 درصد از جابجایی مسافران استان نیز با سواری عمومی بین شهری و 12 درصد با مینی بوس محقق شده است.
وی با اشاره به افزایش 6.5 درصدی مسافر در این استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اضافه کرد: در همین مدت میزان سفر در استان اردبیل نیز بیش از 6 دهم درصد رشد داشته است.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان با اشاره به فعالیت بالغ بر 322 هزار دستگاه وسیله نقلیه عمومی در اردبیل افزود: هم اکنون بیش از 43 شرکت حمل و نقل مسافری با 668 دستگاه انواع اتوبوس، 133 مینی بوس و 500 دستگاه سواری پلاک عمومی بین شهری در سطح استان فعال هستند.
وی همچنین آموزش رانندگان را از جمله موثرترین راهکارهای افزایش بهره وری در سیستم حمل و نقل عنوان کرد و آشنایی رانندگان تازه کار با اصول و ضوابط شغلی و مهارتهای حرفه ای، پیشگیری از بروز سوانح جاده ای، افزایش بهره وری، ارتقا مهارتهای حرفه ای رانندگان و جایگاه آنان در جامعه را از اهداف آموزش بدو خدمت رانندگان دانست.
رحمتی ابراز داشت: در این دوره آموزشی، رانندگان با ابعاد و اوزان بارهای عادی و ترافیکی، اخلاق حرفه ای، مهار ایمن بار، سلامت شغلی، قوانین و مقررات جاده ای، مهارتهای زندگی و امداد نجات جاده ای، حمل مواد خطرناک، توسعه و ترویج فرهنگ نماز آشنا می شوند.
وی با بیان اینکه حضور رانندگان حمل و نقل برون شهری در این دوره های آموزشی الزامی است، یاد آور شد: بر اساس بند شش ماده سه دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو فعالیت رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری، ارائه گواهینامه دوره آموزشی بدو خدمت برای صدور کارت هوشمند رانندگان برون شهری الزامی می باشد.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان در پایان از تمام رانندگانی که تمایل به فعالیت در بخش حمل و نقل برون شهری دارند، خواست با حضور در این دوره ها به مدت 48 ساعت، گواهینامه آن را به همراه دیگر مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت هوشمند ارائه کنند.
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