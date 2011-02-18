به گزارش خبرگزاری مهر، قادر طهماسبی(فرید) گفت: متاسفانه شعر فارسی در سالهای اخیر دچار نوعی سکوت یا بیتفاوتی در برابر مسائل اجتماعی شده است که این به نفع ادبیات ما نیست.
وی اضافه کرد: به طور مثال در جریان وقایع سال گذشته تعداد اندکی از شاعران بودند که با حضور فعالانه خود به دفاع از انقلاب و آرمانهای آن بپردازند و همان تعداد اندک نیز با واکنش خوبی از سوی شاعران دیگر مواجه نشدند.
این شاعر تصحیح این روند نادرست را وظیفه نهادهای ناظری چون جشنواره شعر فجر دانست و تصریح کرد: با توجه به نقش الگوساز این جشنواره میتوان با برکشیدن نمونههای درست شعری سره را از ناسره تمیز داد.
طهماسبی با تاکید بر ضرورت پرداختن به حوزه ادبیات و شعر یادآور شد: سینما و تئاتر ما زمانی میتوانند موفق باشند که فیلمنامه و نمایشنامههای خوبی وجود داشته باشد و کسی میتواند در این عرصه فعالیت کند که شعر و ادبیات کشور را به درستی بشناسد.
وی با اشاره به افزوده شدن بخش ترانه و سرود به جشنواره شعر فجر، اظهار کرد: این اقدام شایسته در صورتی میتواند منشأ اثر باشد که پیش از هر چیز مسئولان برگزاری جشنواره به آسیبشناسی حوزه ترانه بپردازند.
طهماسبی همچنین عنوان کرد: من دشواری کار داوران را به خوبی درک میکنم چون وقتی میخواهم پنج مجموعه شعر خوب به کسی معرفی کنم واقعا دچار مشکل میشوم، اما این مساله نباید موجب سهلانگاری در این زمینه شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که داوریهای شایسته و قضاوتهای عادلانه دست اندرکاران جشنواره شعر فجر به ایجاد یک فضای رقابتی سالم در عرصه شعر کشور منجر شود.
