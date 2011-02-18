فضای عمومی جامعه هدف بهزیستی فارس با نشاط و فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی بهزیستی فارس گفت:جامعه مددجویان استان پرتوان و فعال در تمامی عرصه ها ظاهر می شود که در این خصوص افتخار آفرینیهای این گروه در مسابقات آسیایی را نیز شاهد بوده ایم.

وی ادامه داد: این گروه در استان در تمامی فعالیتها و حوزه های مختلف حضور فعال و چشم گیردارند.

استاندار فارس با بیان اینکه سیاستهای کلی دولت در این استان در حال شکوفایی است، تصریح کرد: در بحث مسکن و سهام عدالت که به عنوان سیاستهای دولت برای قشر محروم و افراد تحت پوشش در نظر گرفته شده در این استان فعالیتهای مناسبی انجام گرفته است.

احمدزاده در بحث اشتغال مددجویان و افراد تحت پوشش این سازمان نیز یادآور شد: راه اندای بحث مشاغل خانگی از جمله مواردی است که می تواند در بخش اشتغال استان بیشترین تاثیر را داشته باشد.

وی افزود: ایجاد 100 هزار فرصت شغلی در بحث مشاغل خانگی در دست اقدام است که بخش زیادی از آنها می تواند برای اشتغال معلولین و افراد تحت پوشش بهزیستی مورد توجه باشد.