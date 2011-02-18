پیروزی مدعیان در هفته ششم

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین هفته از ششمین دوره مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان پیش از ظهر امروز جمعه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای سنندج، اصفهان، هرمزگان و تهران پیگیری شد که در این دیدارها تیم‌های مدعی موفق به شکست حریفان خود شدند.

در مسابقات امروز تیم هیئت هندبال فارس، مدعی کسب عنوان قهرمانی موفق شد ششمین شکست تیم همای تهران را در پایتخت رقم بزند. تیم فولاد سپاهان اصفهان نیز با اختلاف زیاد تیم هرمزگان را مغلوب خود کرد.

همچنین در مهمترین دیدار هفته ششم مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان تیم ذوب آهن اصفهان موفق به شکست تیم شهرداری کرمان شد.

- نتایج دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

* چیلان سازه سنه کردستان 27 - پرسپولیس تهران 17

* ذوب آهن اصفهان 34 - شهرداری کرمان 19

* هرمزگان 9 - سپاهان اصفهان 38

* همای تهران 24- هیئت هندبال فارس 28