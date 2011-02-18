حوادث 25 بهمن حرکتی در خلاف جهت نظام و مردم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در حاشیه مراسم کنگره بزرگداشت 1000 شهید منطقه 10 در جمع خبرنگاران گفت: برخی احساس کردند حمل و نقل شهرداری چنین تصمیمی گرفته است اما به هر حال برای حفظ ایمنی و امنیت مردم در این حوادث که 2 نفر از فرزندان این مملکت نیز در آن به شهادت رسیدند تدبیر دستگاههای امنیتی این بوده که ایستگاه مترو برای مدت زمان محدودی از 15 دقیقه تا 1 ساعت تعطیل شده، یا قطارها متوقف شوند. طبیعتا ما نیز دستور را اجرا کردیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر وی را در خصوص حوادث تلخ 25 بهمن و به آشوب کشیدن شهر توسط اغتشاشگران پرسید گفت: هر منصفی که 25 بهمن و مخصوصا آن بیانیه را می بیند متوجه می شود که این حرکت ضد انقلابی و خلاف حرکت نظام، مردم و آرمان امام (ره) و شهدا است.

شهردار تهران اظهار کرد: واقعا سزاوار نبود که در روز 25 بهمن دعوت به این حرکت شود، این اقدام حرکتی زشت و ضد انقلابی بود و دیدیم کسانی که از این حرکت حمایت کردند دشمنان قسم خورده نظام بودند، انگلیس، آمریکا و اسرائیل از این کار لذت بردند.

قالیباف ادامه داد: این حادثه در شرایطی بود که بیداری جهان اسلام به برکت انقلاب و نظام اتفاق افتاده و انشاالله بتوانیم به گونه ای عمل کنیم که در آینده شاهد چنین حرمت شکنی هایی نباشیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چه توصیه ای برای سران فتنه که مسبب اصلی این ماجرا هستند دارید گفت: بنده و امثال بنده و این آقایان هرچه دارند از انقلاب و خانواده شهدا دارند و اگر امام (ره) ، شهدا و نظام ولایی نبود اینها الان کجا بودند.

شهردار تهران تاکید کرد: امروز هم وظیفه داریم در راستای تحقق آرمانهای امام (ره) حرکت کنیم، یکی از وصیتهای روشن امام (ره) به همه ما این بود که اگر می خواهید آسیبی به مملکتمان نرسد پشتیبان ولایت فقیه باشید.

وی گفت: همیشه این ملت و انقلاب آغوششان باز بوده و هرکس به اشتباه خود پی ببرد می تواند برگردد، ولی طبیعتا اگر بنا باشد این دشمنی ها را ادامه دهند، انقلاب همیشه تکلیف خود را با دشمنانش مشخص کرده و در طول این 32 سال این مسئله روشن و مشهود بوده است. در مقاطع اول انقلاب و سال 58 و 59 ماجرای گروههای معاند خاطرمان هست. مجموعه انقلاب اسلامی با دشمنان انقلاب تعیین تکلیف خواهد کرد.

شهردار تهران همچنین گفت: بر این باوریم که پیروزی و تدام انقلاب ما ریشه در فرهنگ جهاد و شهادت دارد و احیا، حفظ و توسعه این فرهنگ از ضروریات انقلاب اسلامی است و همان گونه که پیروزی آن در گرو این مسئله بوده تداومش نیز در گرو این است.

قالیباف با تاکید بر اینکه یاد و نام شهدا یکی از نعمتهای بزرگ الهی است گفت: یاد این نعمت که خود موجب گسترش آن می شود باعث خواهد شد افرادی مثل من که روزی هم رزم و همسنگر شهدا بودیم و کسانی که در این مناطق زندگی می کنند و عزیزانی که دفاع مقدس و انقلاب را ندیده اند این روز با این فرهنگ آشنا شوند.

وی تاکید کرد این مسئله یک ضرورت فرهنگی و انقلابی است و باید اتفاق بیافتد و ما در فعالیتهای فرهنگی خودمان در مناطق مختلف یادواره شهدا و جانبازان و ایثارگران را برگزار می کنیم.

